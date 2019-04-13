Kayıp gencin cesedi dere kenarında bulundu

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde bir süre önce kaybolan gencin cesedi dere kenarında bulundu.

Alınan bilgiye göre, Hacılar Köprüsü yakınlarında dere içinde hareketsiz duran bir kişiyi gören vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri tarafından sudan çıkarılan cesedin, bir süre önce kaybolan Faruk Ulaş'a (20) ait olduğu belirlendi.

Faruk Ulaş'ın cesedi ilk incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere İstanbul Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Acı haberi alan Ulaş'ın ailesi büyük üzüntü yaşadı.

- Olay

Hayrabolu ilçesinde yaşayan Faruk Ulaş, 43 gün önce evinin yakınlarındaki dere kenarına gideceğini söyleyerek evden ayrılmış ve bir daha eve dönmemişti. Ulaş'ın yakınları kayıp başvurusunda bulunmuş, yapılan arama çalışmalarında gencin izine rastlanmamıştı.

