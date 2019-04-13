HABER

Kayıp gencin cesedi dere kenarında bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.04.2019 15:15 | Son Güncelleme

Kayıp gencin cesedi dere kenarında bulundu

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde bir süre önce kaybolan gencin cesedi dere kenarında bulundu.

Alınan bilgiye göre, Hacılar Köprüsü yakınlarında dere içinde hareketsiz duran bir kişiyi gören vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri tarafından sudan çıkarılan cesedin, bir süre önce kaybolan Faruk Ulaş'a (20) ait olduğu belirlendi.

Faruk Ulaş'ın cesedi ilk incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere İstanbul Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Acı haberi alan Ulaş'ın ailesi büyük üzüntü yaşadı.

- Olay

Hayrabolu ilçesinde yaşayan Faruk Ulaş, 43 gün önce evinin yakınlarındaki dere kenarına gideceğini söyleyerek evden ayrılmış ve bir daha eve dönmemişti. Ulaş'ın yakınları kayıp başvurusunda bulunmuş, yapılan arama çalışmalarında gencin izine rastlanmamıştı.

PARTNER50 yaş tatili! Vücuduyla büyüledi...50 yaş tatili! Vücuduyla büyüledi...
İzmir'deki gıda zehirlenmesi şüphesiİzmir'deki gıda zehirlenmesi şüphesi
Anneleri ölünce ortada kaldılarAnneleri ölünce ortada kaldılar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Dere Hayrabolu Tekirdağ

En Çok Okunan Haberler

'İspat etsinler, istifa etmeyen namerttir'

'İspat etsinler, istifa etmeyen namerttir'

Sığınma evlerindeki 30 binden fazla kadın oy kullanamadı

Sığınma evlerindeki 30 binden fazla kadın oy kullanamadı

Çukur'a bomba transfer! Ünlü oyuncunun rolü belli oldu

Çukur'a bomba transfer! Ünlü oyuncunun rolü belli oldu

Dev derbi öncesi Galatasaray'a büyük şok

Dev derbi öncesi Galatasaray'a büyük şok

Yerel seçimde kilit tarihler: Neler yaşanacak?

Yerel seçimde kilit tarihler: Neler yaşanacak?

FETÖ listesinde en üstte yer alan emniyet müdürü tutuklandı

FETÖ listesinde en üstte yer alan emniyet müdürü tutuklandı

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

YSK'dan Mardin kararı! Mazbata verilecek

YSK'dan Mardin kararı! Mazbata verilecek

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Son dakika... Çok sayıda polis hakkında FETÖ'den gözaltı kararı!

Son dakika... Çok sayıda polis hakkında FETÖ'den gözaltı kararı!

Erdoğan'a hakaretten yargılanıyordu!

Erdoğan'a hakaretten yargılanıyordu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hayati Yazıcı'nın acı günü...

Hayati Yazıcı'nın acı günü...

Başkent'te dolu yağışı etkili oldu

Başkent'te dolu yağışı etkili oldu

Uyuşturucu kuryesinin midesinden çıkanlar şaşırttı

Uyuşturucu kuryesinin midesinden çıkanlar şaşırttı

Yolcu otobüsü tıra çarptı: 20 yaralı var

Bursa'da yolcu otobüsü tıra çarptı

Devrilen otomobil, bir inşaatın asma katına çarptı

Devrilen otomobil, bir inşaatın asma katına çarptı

Anestezi teknikeri Gözde'nin korkunç ölümü

Anestezi teknikeri Gözde'nin korkunç ölümü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.