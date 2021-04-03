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Kayıp gencin cesedi ormanda arandı, baba ile üvey anne gözaltına alındı

03.04.2021 22:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zonguldak’ta geçen yıl Aralık ayından bu yana kayıp olan 32 yaşındaki gencin öldürülmüş olabileceği ihtimali üzerine harekete geçen jandarma ekipleri cesedi için ormanlık alanda çalışma başlattı.

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Zonguldak’ta geçen yıl Aralık ayından bu yana kayıp olan 32 yaşındaki gencin öldürülmüş olabileceği ihtimali üzerine harekete geçen jandarma ekipleri cesedi için ormanlık alanda çalışma başlattı. Gencin babası ve üvey annesi gözaltına alınırken, baba ormanda ekiplere yer gösterdi.

Olay, Beycuma’ya bağlı Karadere köyü Mudaroğlu Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.Z. (32) isimli şahsın 2020 Aralık ayından bu yana ikamet ettiği Karadere köyünde olmadığı, ancak ailesinin şahıs kayıp olduğuna dair herhangi bir müracaatta bulunmadığının öğrenilmesi üzerine jandarma ekipleri çalışma başlattı. İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince icra edilen istihbari çalışmalar neticesinde şahsın öldürülmüş olabileceği bilgisi alındı. Yapılan araştırmalar sonucunda A. Z.’nin babası A.Z. (55) tarafından öldürülerek ormanlık alana gömüldüğü tespit edildi. Meydana gelen olay ile ilgili olarak soruşturma başlatıldı. Olayla ilgili gencin babası A.Z. ile üvey annesi gözaltına alındı. Gencin babası jandarma ekiplerine olay yerinde yer göstererek cesedin bulunması için çalışmalara katıldı.

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