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Kayıp gencin cesedine 1 gün sonra ulaşıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 13.08.2019 20:37 | Son Güncelleme

Antalya’da kendisinden haber alınamayan 19 yaşındaki Engin Karakaya’nın cesedi tüfekle vurulmuş halde Manavgat Barajı gölünde bulundu.

Kayıp gencin cesedine 1 gün sonra ulaşıldı

Antalya’da kendisinden haber alınamayan 19 yaşındaki Engin Karakaya’nın cesedi tüfekle vurulmuş halde Manavgat Barajı gölünde bulundu. Gencin cesedi barajın 12 metre derinliğinden çıkardı.

Edinilen bilgiye göre, dün öğle saatlerinden itibaren kendisinden haber alınamayan Engin Karakaya (19) için ailesi 112’yi arayarak kayıp başvurusunda bulundu. Jandarma tarafından başlatılan çalışmada gencin Manavgat Karavca Mahallesi sınırları içerisinde bulunan Manavgat Baraj gölünde ’el yapımı sal’ diye tabir edilen su üstü taşıtına ulaşıldı. Engin Karakaya’nın salı, baraj gölü içerisinde bulunan yaklaşık 6 dönüm kadar olan ada kenarına bağladığı tespit edildi. Olay ile ilgili olarak 1 İSTH (Skayrencir ve drone ) timi 5 kişilik SAK timi, 4 kişilik AFAT timi, 4 kişilik JAK timi, 4 kişilik Sahil Güvenlik Su Altı Arama Kurtarma Timi ve Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı 3 asayiş timi ile denizde ve karada arama başlatıldı. Arama çalışmalarına drone timi de destek verdi. Gün boyu yapılan aramalar sonunda Engin Karakaya’nın cesedine adaya geçmiş olduğu teknenin altında baraj gölü içerinde yaklaşık 12 metre derinlikte ulaşıldı. Ceset üzerinde yapılan incelmede karın bölgesinde ateşli silah izine rastlandı. Karakaya’nın cesedi olay yerinde yapılan ilk incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Engin Karakaya’nın teknede av tüfeğiyle yakın mesafeden göğsüne ateş ettikten sonra baraja düştüğü ihtilali üzerinde duruluyor.

Kayıp gencin cesedine 1 gün sonra ulaşıldı

Kayıp gencin cesedine 1 gün sonra ulaşıldı

Kayıp gencin cesedine 1 gün sonra ulaşıldı

Kayıp gencin cesedine 1 gün sonra ulaşıldı

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