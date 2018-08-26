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Kayıp gencin HES göletinde cesedi bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 26.08.2018 15:25 | Son Güncelleme

ÇORUM'un Osmancık ilçesinde dünden beri kayıp olan Hüseyin Ferhat Daşkın'ın (19), Kargı ilçesi HES göletinde cesedi bulundu.  Kargı ilçesinde vatandaşlar, Karaçay köyü mevkisinde bulunan HES göleti yüzeyindeki cesedi fark edip jandarmaya bilgi verdi.

Kayıp gencin HES göletinde cesedi bulundu

Mustafa ULUSOY/OSMANCIK (Çorum), (DHA)- ÇORUM'un Osmancık ilçesinde dünden beri kayıp olan Hüseyin Ferhat Daşkın'ın (19), Kargı ilçesi HES göletinde cesedi bulundu.
Kargı ilçesinde vatandaşlar, Karaçay köyü mevkisinde bulunan HES göleti yüzeyindeki cesedi fark edip jandarmaya bilgi verdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler cesede ulaşamayınca, AFAD ekiplerinden yardım istendi. Gelen AFAD ekipleri, cesedi sudan çıkardı.
Yapılan incelemede cesedin, İstanbul Pendik'te yaşayan ve Kurban Bayramı tatili için memleketi Osmacık ilçesine bağlı Ovacıksuyu köyüne gelen, dünden beri de kayıp olduğu belirtilen Hüseyin Ferhat Daşkın'a ait olduğu saptandı.
Daşkın'ın cesedi, otopsisi yapılmak üzere Osmancık Devlet Hastanesi'nin morguna gönderildi.

FOTOĞRAFLI

Kayıp gencin HES göletinde cesedi bulundu

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