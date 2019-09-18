HABER

Kayıp gencin, nehirde cesedi bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 18.09.2019 15:16 | Son Güncelleme

ADANA'da ailesi tarafından kayıp başvurusu yapılan İbrahim Çelik'in (21), Seyhan Nehri'nde cansız bedenine ulaşıldı.

ADANA, (DHA)- ADANA'da ailesi tarafından kayıp başvurusu yapılan İbrahim Çelik'in (21), Seyhan Nehri'nde cansız bedenine ulaşıldı. Cesedin Çelik'e ait olduğunu teşhis eden kardeşi büyük üzüntü yaşadı.

Yüreğir ilçesi Yaşar Kemal Yürüyüş Parkuru'nda yürüyüşe çıkanlar, nehirde ceset görüp, polise haber verdi. Gelen Sualtı Grup Amirliği ekipleri, cesedi kıyıya çıkardı. Yapılan araştırmada, cesedin dün kaybolduktan sonra ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu İbrahim Çelik'e ait olduğu saptandı. Çelik'in cesedini teşhis eden ismi öğrenilemeyen kardeşinin, büyük üzüntü yaşadığı gözlendi.

İbrahim Çelik'in cansız bedeni, incelemenin ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

PARTNER Tüylerin altından bakın ne çıktı Tüylerin altından bakın ne çıktı
Antik kentte kaçak kazıya suçüstü: 4 gözaltıAntik kentte kaçak kazıya suçüstü: 4 gözaltı
Traktör ile otomobil çarpıştı: 2 yaralıTraktör ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'dan rektör atamalarıyla ilgili flaş açıklama

Erdoğan'dan rektör atamalarıyla ilgili flaş açıklama

İran'dan petrol rafinerisi saldırısı açıklaması

İran'dan petrol rafinerisi saldırısı açıklaması

Mini eteği olay oldu! Alişan tepki gösterdi

Mini eteği olay oldu! Alişan tepki gösterdi

Şampiyonlar Ligi'ne Cüneyt Çakır damgası

Şampiyonlar Ligi'ne Cüneyt Çakır damgası

Yeni komando birlikleri sahaya indi

Yeni komando birlikleri sahaya indi

İsrail'de seçimlerde sürpriz!

İsrail'de seçimlerde sürpriz!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Ankara’da feci kaza: 3 ölü, 3 yaralı

Ankara’da feci kaza: 3 ölü, 3 yaralı

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Vahşet! 50 yerinden bıçaklanarak öldürüldü

Vahşet! 50 yerinden bıçaklanarak öldürüldü

Niğde'de komşu dehşeti! Anne, oğul ve kardeşe kurşun yağdırdı!

Niğde'de komşu dehşeti! Anne, oğul ve kardeşe kurşun yağdırdı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Köprüde intihar eden adama 'atla' diyen kadınlar hakkında karar

Köprüde intihar eden adama 'atla' diyen kadınlar hakkında karar

Kaldığı çadırda ölü bulunan Afgan çoban cinayete kurban gitmiş

Gerçek günler sonra ortaya çıktı! Afgan çoban...

İzmir'de Bayraklı Şehir Hastanesi inşaatında yangın

İzmir'de hastane inşaatında yangın

Ege Üniversitesi'nde feci ölüm

Ege Üniversitesi'nde feci ölüm

Falezlerdeki kadın polislere zor anlar yaşattı

Polisin zor anları! 'Ne kadar karizmatikler!'

Konya'da turistleri taşıyan otobüs dere yatağına uçtu

Turistlerin kabus dolu dakikaları! Dehşeti yaşadılar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.