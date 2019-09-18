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Kayıp gencin, nehirde cesedi bulundu (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 18.09.2019 13:25 | Son Güncelleme

BIÇAKLANARAK ÖLDÜRÜLEN HÜSEYİN'İN AĞABEYİ ÇIKTI Adana'da ailesi tarafından kayıp başvurusu ile aranırken Seyhan Nehri'nde cesedi bulunan İbrahim Çelik'in (21) Adıyaman'da doğum gününde bıçaklanarak öldürülen 13 yaşındaki Hüseyin Nasrullah Çelik'in ağabeyi olduğu ortaya çıktı.

Kayıp gencin, nehirde cesedi bulundu (2)

BIÇAKLANARAK ÖLDÜRÜLEN HÜSEYİN'İN AĞABEYİ ÇIKTI
Adana'da ailesi tarafından kayıp başvurusu ile aranırken Seyhan Nehri'nde cesedi bulunan İbrahim Çelik'in (21) Adıyaman'da doğum gününde bıçaklanarak öldürülen 13 yaşındaki Hüseyin Nasrullah Çelik'in ağabeyi olduğu ortaya çıktı. Çelik'in Adıyaman'da yaşayan ailesi de acı haber üzerine Adana'ya geldi.
30 Temmuz'da kaybolan ve 3 gün sonra cesedi bulunan Hüseyin Nasrullah Çelik'in katil zanlısı olarak yakalanan Murat Çekiç'in (36), 2013 ve 2017 yıllarında, 'çocuğa karşı cinsel taciz' suçundan yargılandığı, 2 davadan birinde verilen 10 aylık mahkumiyet kararının ise üst mahkemede bozularak, beraat ettirildiği de belirlenmişti.

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Kayıp gencin, nehirde cesedi bulundu (2)Kayıp gencin, nehirde cesedi bulundu (2)Kayıp gencin, nehirde cesedi bulundu (2)

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