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Kayıp gencin, nehirde cesedi bulundu (3)

YAŞAM HABERLERİ  | 18.09.2019 18:43 | Son Güncelleme

CENAZESİ ADIYAMAN'DA TOPRAĞA VERİLDİ Adana Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından ailesine verilen İbrahim Çelik'in cenazesi memleketi Adıyaman'a getirildi.

Kayıp gencin, nehirde cesedi bulundu (3)

CENAZESİ ADIYAMAN'DA TOPRAĞA VERİLDİ
Adana Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından ailesine verilen İbrahim Çelik'in cenazesi memleketi Adıyaman'a getirildi. Yeni Mezarlık Camii'nde ikindide düzenlenen cenaze töreninde Çelik'in tabutuna kapanan anne Sabiha ve baba Sadık Çelik, uzun süre gözyaşı döktü. Çelik'in cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.
KARDEŞİ 47 GÜN ÖNCE ÖLDÜRÜLDÜ
Ölümüyle yakınlarını yasa boğan İbrahim Çelik'in küçük kardeşi Hüseyin Nasrullah Çelik de 2 Ağustos günü, market işleten Murat Çekiç tarafından öldürülmüştü. 47 gün arayla 2 çocuğunu kaybeden aileyi, yakınları teselli etmeye çalıştı.

Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)

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Kayıp gencin, nehirde cesedi bulundu (3)Kayıp gencin, nehirde cesedi bulundu (3)Kayıp gencin, nehirde cesedi bulundu (3)Kayıp gencin, nehirde cesedi bulundu (3)

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