Kayıp gençten 10 gündür haber alınamıyor

Şanlıurfa’da çalıştığı iş yerine gitmek için evden çıkan ve 10 gündür kendisinden haber alınamayan 17 yaşındaki gencin bulunması için çalışmalar sürüyor.

Haliliye ilçesine bağlı Sancaktar Mahallesi’nde ailesiyle birlikte yaşayan 17 yaşındaki İsmail Sakat’tan 10 gündür haber alınamıyor. İddiaya göre, sabah saatlerinde iş yerine gitmek için evden çıkan Sakat, iş yerine gittikten sonra öğle saatlerinde ustasından izin alarak dışarı çıktı. Dışarı çıkan genç, bir daha ne iş yerine ne de evine dönmedi. Ailesinin her yerde aradığı fakat bir sonuç alamadığı İsmail Sakat’ın bulunabilmesi için çalışmalar sürüyor.

Oğlunun yaşının küçük olduğunu, bu yüzden de birileri tarafından kandırılabileceğini düşündüklerini belirten baba İbrahim Sakat, “Oğlum 10 gündür kayıp. Şanlıurfa Valiliğine ve İl Emniyet Müdürlüğüne kayıp ilanı verdim. Oğlum 17 yaşında, küçük olduğu için birileri tarafından kaçırılmış ya da kandırılarak götürülmüş olabilir. Yetkililere sesleniyorum. Oğlumu bulsunlar. Oğlumu kandırıp her türlü kötülüğü yapabilirler. Oğlum eğer bizi duyuyorsan eve gel” ifadelerini kulandı.

Ailenin diğer çocuklarından Furkan da ağabeyine seslenerek, “Abi hepimiz perişan bir haldeyiz. Eğer bizi duyuyorsan eve gel, seni bekliyoruz” diye konuştu.



