HABER

Kayıp gençten 18 gündür haber alınamıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.03.2019 15:55 | Son Güncelleme

Kayıp gençten 18 gündür haber alınamıyor

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde, arkadaşlarıyla dere kenarına gitmek için evden ayrılan ve bir daha dönmeyen gençten 18 gündür haber alınamıyor.

Alınan bilgiye göre, Faruk Ulaş (20), arkadaşlarıyla eğlenmek için Hacılar deresine gitti. Ailesi bir daha oğlu Ulaş’tan haber alamadı.

Ulaş'ın annesi Sevgili Ulaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, oğlunun evden çıktıktan sonra bir daha geri dönmediğini, gidebileceği bütün yerleri araştırdıklarını, ancak izine rastlamadıklarını belirtti.

Ulaş'ın dayısı Ahmet Karakoç da yeğeninin esrarengiz bir şekilde ortadan kaybolduğu belirterek, "Yeğenimin bir an önce bulunmasını istiyoruz. Ailecek perişan olduk. Gören ya da yerini bilenler lütfen polise ya da jandarmaya haber versin istiyoruz." dedi.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Altı Su Polisi ve AFAD ekipleri de Hacılar Deresinde arama çalışması yaptı.

Çalışmalar sonunda kayıp gencin izine rastlanmadı.

Evli erkekle otelde buluşup... Tüm mesajları ortaya çıktı!Evli erkekle otelde buluşup... Tüm mesajları ortaya çıktı!
Osman Ağa’nın balmumu heykeli Giresun’da sergilenmeye başlandıOsman Ağa’nın balmumu heykeli Giresun’da sergilenmeye başlandı
Sultanbeyli'de halk otobüsü gecekonduya çarptıSultanbeyli'de halk otobüsü gecekonduya çarptı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Dere Hayrabolu Kayıp

En Çok Okunan Haberler

Meteoroloji'den hava durumuyla ilgili son dakika açıklaması

Meteoroloji'den hava durumuyla ilgili son dakika açıklaması

Yeniden örgütlenmeye çalışan FETÖ üyelerine operasyon

Yeniden örgütlenmeye çalışan FETÖ üyelerine operasyon

Arda Turan'a büyük şok! Ortaya çıktı

Arda Turan'a büyük şok! Ortaya çıktı

Kızdıran soru! Babası 1.5 milyonluk hediye alınca...

Kızdıran soru! Babası 1.5 milyonluk hediye alınca...

Cenaze törenine özel izinle katıldı! Yoğun güvenlik önlemi...

Cenaze törenine özel izinle katıldı! Yoğun güvenlik önlemi...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Düşmana mezar etmekten çekinmeyiz!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Düşmana mezar etmekten çekinmeyiz!

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Uzman çavuş, eşi ve çocuğu ölü bulunmuştu! Gerçek ortaya çıktı

Uzman çavuş, eşi ve çocuğu ölü bulunmuştu! Gerçek ortaya çıktı

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

MHP'li başkanın eşini, oğlunun düğününde öldürdüler!

MHP'li başkanın eşini, oğlunun düğününde öldürdüler!

Uzman çavuş şoke etti! Lojmanda dehşet

Uzman çavuş şoke etti! Lojmanda dehşet

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sultanbeyli'de halk otobüsü gecekonduya çarptı

Sultanbeyli'de halk otobüsü gecekonduya çarptı

Bugüne kadar kimse içeri girmemişti! Müthiş keşif

Bugüne kadar kimse içeri girmemişti! Müthiş keşif

PKK'lı terörist böyle itiraf etti: Kaçamayanlar intihar ediyor

Böyle itiraf etti: Kaçamayanlar intihar ediyor

Kardeşi 'abla kurtar' diye bağırdı! Ardından gözü kapalı atladı ama...

'Abla kurtar' diye bağırdı! Ardından gözü kapalı atladı ama...

Saç derisi kopmuştu! Aylar sonra traktör kullandı

Saç derisi kopmuştu! Aylar sonra traktör kullandı

Hatay'da barajlar yüzde 100 doluluğa ulaştı

Hatay'da barajlar yüzde 100 doluluğa ulaştı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.