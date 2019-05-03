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Kayıp görme engelli ormanda bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.05.2019 14:52 | Son Güncelleme

BALIKESİR'de dün kaybolan görme engelli T.N. (70), jandarma tarafından ormanlık alanda bulundu.

Kayıp görme engelli ormanda bulundu

Fatih Emrah ERDOĞAN/ BALIKESİR, (DHA)- BALIKESİR'de dün kaybolan görme engelli T.N. (70), jandarma tarafından ormanlık alanda bulundu.
Balıkesir'in Kepsut ilçesine bağlı Armutlu Mahallesi’nde yaşayan görme engelli T.N., dün saat 20.30 sıralarında kayboldu. Yakınları tarafından kayıp ihbarı yapılan T.N. için Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı İz Takip Köpek Timi ve AFAD ekipleri tarafından arama kurtarma çalışması başlatıldı.
Jandarma ekiplerinin yoğun çalışmaları sonucu görme engelli T.N., Armut Mahallesi Şıpka mevkiinde, mahalleye 5 kilometre uzaklıkta bulunan ormanlık alanda sağ olarak bulundu. Bölgeye gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından sağlık durumu iyi olan T.N., adli makamların talimatıyla ailesine teslim edildi.

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