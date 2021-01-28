Kayıp Gülistan Doku soruşturmasına ait bilgileri paylaştığı iddia edilen polisin yargılanmasına başlandı

Doku'nun 5 Ocak 2020'den bu yana kayıp olduğunu hatırlatan Çimen, "Bu soruşturma dosyasının faillerinden E.Y, Twitter üzerinden müvekkil Gülistan Doku'nun intihara meyilli biri olduğunu göstermek için bazı evrak paylaştı. Bu evrak, o aşamada soruşturma dosyamızın içinde yoktu. Bu evrakı kamu görevlisi sıfatıyla ele geçirmişti. Söz konusu dönem Tunceli Asayiş Şube Müdürlüğünde görev alıyordu. O konuya ilişkin bir yargılama bugün yapıldı." diye konuştu.

SANIĞIN İFADESİ TALİMATLA ALINACAK

Çimen, sanık E.Y'nin duruşmaya katılmadığını belirterek, "Aslında kendisi burada direkt hazır edilseydi bizim de ona karşı sorularımız olacaktı. Çapraz sorgusunu yapma imkanımız olacaktı ama olmadı. Talimat üzerine ifadesini verecek ve o talimat cevabı geldikten sonra artık dosyamızda karara çıkacaktır." ifadelerini kullandı.

Abla Aygül Doku da kayıp kardeşinin bulunması için ailesi ve kendisinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşme gerçekleştirdiğini söyledi.

Bu görüşme sonrası kayıp kardeşinin bulunması için umutlarının yeniden yeşerdiğini dile getiren Doku, "Ailemin umutları çok büyük. Biz bugüne kadar çok yetkiliyle görüştük ama ailemin bu sefer çok farklı bir şekilde umutlu olduğunu görüyorum. 'Cumhurbaşkanımız kızımızı bulacak, bize bugünleri yaşatanlar yargı ve adalet önünde hesap verecekler' diye sımsıkı umuda sarılmışlar." şeklinde konuştu.

İDDİANAMEDEN

Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede Gülistan Doku soruşturmasına ait bazı kişisel bilgileri hukuka aykırı ele geçirip yaydığı iddia edilen polis memuru E.Y'nin "görevini kötüye kullanarak kişisel verileri hukuka aykırı olarak kaydetme" ve "görevini kötüye kullanarak kişisel verileri hukuka aykırı olarak bir başkasına verme" suçlarından 4,5 yıldan 10,5 yıla kadar hapsi isteniyor.