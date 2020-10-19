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Kayıp Gülistan’ı arama çalışmaları sürüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.10.2020 16:31 | Son Güncelleme

Tunceli’de 289 gün önce kaybolan Gülistan Doku’yu bulmak için yeniden başlatılan arama çalışmaları Uzunçayır Baraj Gölü’nde devam ediyor.

Tunceli’de 289 gün önce kaybolan Gülistan Doku’yu bulmak için yeniden başlatılan arama çalışmaları Uzunçayır Baraj Gölü’nde devam ediyor. Çalışmalarda henüz Doku’ya ait bir ize rastlanamadı.
Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2. Sınıf öğrencisi Gülistan Doku 5 Ocak 2020 tarihinde kaybolmuştu. Bunun üzerine valilik koordinesinde geniş kapsamlı soruşturma ve araştırma başlatılmış, kayıp Gülistan’la ilgili bazı güvenlik kameraları ve araç içi kamerasının kaydettiği görüntülere ulaşılmasının ardından Uzunçayır Baraj Gölü’nde arama çalışması başlatılmıştı. 226 gün boyuncu baraj gölü dahilinde bir çok noktada yapılan çalışmalardan sonuç elde edilememişi üzerine çalışmalara 18 Ağustos tarihi itibariyle son verilmişti. 226 gün süreyle çok sayıda ekiple aranmasına rağmen bulunamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku’nun bulunması için 15 Ekim’de Uzunçayır Baraj Gölü’nde 45 kişilik ekiple çalışma yeniden başlatıldı.
Valilik koordinesinde, Uzunçayır Baraj Gölü’nde başlayan ve 5 gündür devam eden arama çalışmaları İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğünden 20’si dalgıç 45 kişilik ekiple sürüyor.Çalışmalar kapsamında ekipler, Uzunçayır Baraj Gölü boyunca botlarla su üstü ve kıyı araması yaparken, dalgıçlarla da dalış yapılarak Gülistan Doku’ya ulaşmaya çalışıyor.
Çalışmalara 3 su altı arama robotu (ROV) cihazı ve bir taramalı sonar cihazı da destek veriyor.

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