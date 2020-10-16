HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kayıp Gülistan’ın bulunması için tekrar başlayan çalışmalar sürüyor

Kayıp Gülistan’ın bulunması için tekrar başlayan çalışmalar sürüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.10.2020 12:26 | Son Güncelleme

Tunceli’de 285 gün önce kayıp olan ve 226 gün süren arama çalışmalarında sonuca ulaşılamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku’nun bulunması için tekrar başlatılan arama çalışmaları sürüyor.Tunceli’de 5 Ocak’ta kaybolan ve 226 gün süreyle çok sayıda ekiple aranmasına rağmen bulunamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku’nun bulunması için arama çalışmalarına dün yeniden başlandı.

Tunceli’de 285 gün önce kayıp olan ve 226 gün süren arama çalışmalarında sonuca ulaşılamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku’nun bulunması için tekrar başlatılan arama çalışmaları sürüyor.
Tunceli’de 5 Ocak’ta kaybolan ve 226 gün süreyle çok sayıda ekiple aranmasına rağmen bulunamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku’nun bulunması için arama çalışmalarına dün yeniden başlandı. Valilik koordinesinde, dün itibariyle Uzunçayır Baraj Gölü’nde başlayan arama çalışmalarına İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğünden 20’si dalgıç 45 kişilik ekip katılıyor. Bugünde 45 kişilik ekip, baraj gölünde çalışmalara sabahın erken saatlerinden itibaren başladı. Çalışmalar kapsamında botlarla baraj gölü yüzeyinde taramalar, dalgıçlarla da dalış yapılarak gerçekleştirilirken, 3 su altı arama robotu (ROV) cihazı ve bir taramalı sonar cihazı da kullanıldığı bildirildi.
Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2. Sınıf öğrencisi Gülistan Doku 5 Ocak 2020 tarihinde kaybolmuştu. Bunun üzerine valilik koordinesinde geniş kapsamlı soruşturma ve araştırma başlatılmış, kayıp Gülistan’la ilgili bazı güvenlik kameraları ve araç içi kamerasının kaydettiği görüntülere ulaşılmasının ardından Uzunçayır Baraj Gölü’nde arama çalışması başlatılmıştı. 226 gün boyuncu baraj gölü dahilinde bir çok noktada yapılan çalışmalardan sonuç elde edilememişi üzerine çalışmalara 18 Ağustos tarihi itibariyle son verilmişti.285 gündür kayıp olan Gülistan’ın bulunması için başlatılan çalışmaların planlı olarak devam edeceği aktarıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Saldırıya uğradı! '50'den fazla var' Saldırıya uğradı! '50'den fazla var'
Süresiz nafaka kalkıyor mu?Süresiz nafaka kalkıyor mu?
İstanbul'da sular ne zaman gelecek?İstanbul'da sular ne zaman gelecek?
1/
En Çok Okunan Haberler
Feci kaza: Ölü ve yaralılar var
Feci kaza: Ölü ve yaralılar var
Alt geçitteki resim kapatma çalışması durduruldu
Alt geçitteki resim kapatma çalışması durduruldu
Bakan Selçuk duyurdu! Türkiye'de bir ilk
Bakan Selçuk duyurdu! Türkiye'de bir ilk
Nefes kesen operasyon! Ankara'ya silah getiriyorlardı
Nefes kesen operasyon! Ankara'ya silah getiriyorlardı
Sibel Kekilli'den sonra o da yaptı! 'Türk erkekleri...'
Sibel Kekilli'den sonra o da yaptı! 'Türk erkekleri...'
Canlı yayında cinayet itirafı! Stüdyoda gözaltına alındı
Canlı yayında cinayet itirafı! Stüdyoda gözaltına alındı
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Ece Üner'den çok çarpıcı Kadir Şeker yorumu
Ece Üner'den çok çarpıcı Kadir Şeker yorumu
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!
Görme kaybı şikayetiyle hastaneye başvurdu! Burun deliğinden böyle çıkardılar
Görme kaybı şikayetiyle hastaneye başvurdu! Burun deliğinden böyle çıkardılar
Hamallık yaparak ev ve arsalar aldı! En büyük darbe oğullarından geldi
Hamallık yaparak ev ve arsalar aldı! En büyük darbe oğullarından geldi
İşini iyi yaptığını kanıtlamak için tuvalet suyu içti
İşini iyi yaptığını kanıtlamak için tuvalet suyu içti
Diğer Haberler
Süresiz nafaka kalkıyor mu? Bakan açıkladı! Nafaka süresiz mi olur? Nafaka süresi ne kadardır? Süresiz nafaka son durum
Süresiz nafaka kalkıyor mu?
Bakan Koca'dan son dakika açıklaması: Artış eğilimi var
Bakan Koca'dan yeni açıklama: Artış eğilimi var
Müjdeyi Bakan Koca vermişti! Yerli aşıda son durum
Müjdeyi Bakan Koca vermişti! Tarih belli oldu
Erzurum'da korkunç olay! Yaşlı kadını boğazı kesilerek öldürüldü
Erzurum'da korkunç olay! Yaşlı kadını boğazı kesilerek öldürüldü
Tekirdağ'da sahte alkolden bir ölüm daha
Kabus büyüyor! Ölü sayısı 52'ye yükseldi
SMA hastası Öykü'nün tedavi için 1 ayı kaldı
SMA hastası Öykü'nün tedavi için 1 ayı kaldı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.