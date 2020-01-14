HABER
  4. Kayıp Gülistan’ın odasında intihar mektubu, sualtında makas ve reçetesi bulundu

Kayıp Gülistan’ın odasında intihar mektubu, sualtında makas ve reçetesi bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.01.2020 11:52 | Son Güncelleme

Tunceli’de 10 gün önce kendisinden haber alınamayan ve baraj gölünde arama çalışması yapılan üniversite öğrencisi Gülistan Doku’nun odasında intihar mektubu bulunduğu öğrenildi.

Tunceli’de 10 gün önce kendisinden haber alınamayan ve baraj gölünde arama çalışması yapılan üniversite öğrencisi Gülistan Doku’nun odasında intihar mektubu bulunduğu öğrenildi. Öte yandan Dinar köprüsü çevresinde arama yapan dalgıçların şuana kadar Gülistan’ın kayıp olmadan bir kaç gün önce arkadaşından aldığı makas, ismi yazılı olan bir reçete ve kendi el yazısı olduğu değerlendirilen bazı notlar bulundu.
Tunceli’de 5 Ocak’tan itibaren haber alınamayan Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku’yu arama çalışmaları valilik koordinesinde 150 kişilik ekiple devam ediyor. Uzunçayır Barajı Dinar Köprüsü mevki’inde Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ekibi, AFAD, Elazığ’dan dalgıç polisler ve 4 Özel Harekat Timi’nin katılımıyla devam eden çalışmalar bugünde sürüyor.
Odasında intihar mektubu, suda makas ve ismi yazılı reçete bulundu
Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan elde edilen bilgilere göre, Gülistan Doku’ya ait intihar mektubunun bugün odasında bulunduğu öğrenildi. Öte yandan intihar ettiği değerlendirilen Uzunçayır Baraj Gölü Dinar Köprüsü çevresinde ise dalgıçlar tarafından Gülistan’a ait el yazısının olduğu değerlendirilen notlar, ismi yazılı reçete ile olaydan bir kaç gün önce arkadaşından aldığı belirlenen bir makas bulundu. Bulunan materyallerin kriminale gönderildiği bildirildi.
Tunceli Valisi Tuncay Sonel’in koordinesinde, Cumhuriyet Başsavcılığı nezaretinde İl Emniyet ve İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı birimlerle tüm devlet kurumlarının katılımıyla her türlü bilgi ve bulguların titizlikle incelenip çalışmanın sürdürüldüğü aktarıldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Boynuna çamaşır ipini sarıp, 3. kattan atladı Boynuna çamaşır ipini sarıp, 3. kattan atladı
Çağlayan’da yüzleri maskeli ve silahlı iki kişi kabzayla vitrin camını kırmaya çalıştıÇağlayan’da yüzleri maskeli ve silahlı iki kişi kabzayla vitrin camını kırmaya çalıştı
Ukrayna’da sıcak su borusu patladı, asfalt çöktüUkrayna’da sıcak su borusu patladı, asfalt çöktü
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sosyal medya Hasan'ı konuşuyor! Valilik harekete geçti

Sosyal medya Hasan'ı konuşuyor! Valilik harekete geçti

Usta oyuncu hayatını kaybetti

Usta oyuncu hayatını kaybetti

Flaş iddia! Gözler AK Parti grup toplantısında

Flaş iddia! Gözler AK Parti grup toplantısında

Esenyurt'ta korkunç olay! Ailesinin gözü önünde intihar etti

Esenyurt'ta korkunç olay! Ailesinin gözü önünde intihar etti

Defne Samyeli'den Mustafa Sandal'ın aşk iddiasına sert yanıt

Defne Samyeli'den Mustafa Sandal'ın aşk iddiasına sert yanıt

Çok sayıda ilde operasyon! Onlarca asker için yakalama kararı

Çok sayıda ilde operasyon! Onlarca asker için yakalama kararı

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Marmara Denizi'nde korkutan görüntü! Giderek artıyor

Marmara Denizi'nde korkutan görüntü! Giderek artıyor

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Bakan Turhan'ın sözlerine İBB'den cevap geldi!

Bakan Turhan'ın sözlerine İBB'den cevap geldi!

İmamoğlu iptal etti, Erdoğan duyunca talimat verdi

İmamoğlu iptal etti, Erdoğan duyunca talimat verdi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! Ataşehir'de trafikte silahlı kavga: Kurşun yağdırdı

Ataşehir'de trafikte silahlı kavga! Kurşun yağdırdı

İhbara giden sağlık personeli yerde yatan kişiyi görünce şoke oldu

Yerde yatan kişiyi görünce dondu kaldı!

Eskişehir'de 'paylaşılamayan köpek' davasında emsal karar

'Paylaşılamayan köpek' davasında emsal karar!

Son dakika: Mersin'in Tarsus ilçesinde devlet hastanesinde korkutan patlama! Yaralılar var

Hastanede korkutan patlama: Yaralılar var

Kartopu oynayan çocukların vücudundaki yanıklar gizemini koruyor

Çocukların vücutlarındaki yanıkların nedeni halen bilinmiyor

Kızını taciz eden şahsı öldürdü, cezaya isyan ettiler: Keşke ben ölseydim

Kızını taciz eden şahsı öldürdü, cezaya isyan ettiler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.