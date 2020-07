Kayıp Güney Kore Belediye Başkanı’nın Cesedi Bulundu

Cumhurbaşkanı Moon Jae-in’in lideral Demokrat Parti’sinden bir üye, Park’ın 2022 seçimlerinde liberallerin başkan adayı olması beklenen isimlerden olduğunu kaydetti.

Park has mostly maintained his activist colors as mayor, criticizing what he described as the country's growing social and economic inequalities and the traditionally corrupt ties between large businesses and politicians.

Park Won-Soon, görev başındayken de ülkedeki sosyal ve ekonomik eşitsizliklerle büyük işletmeler ve siyasetçiler arasındaki yolsuzluk bağlarını eleştirmeye devam etti.

Park Won-Soon, başkentin Corona virüsüyle mücadelesinde önde gelen karar alıcı konumundaydı. Seul, Mayıs ayında ülkede önlemlerin hafifletilmesinden bu yana yeniden salgının merkezi haline gelmişti. Yetkililer; gece kulüpleri, kilise ayinleri, e-ticaret depoları ve kapı kapı dolaşan satıcılar aracılığıyla yayılan vakaları takip etmekte zorlanıyor.

2011’den bu yana Seul’un Belediye Başkanı olan Park Won-Soon, eski Cumhurbaşkanı Park Geun-hye’nin 2017’de görevden ayrılmasına kadar devam eden kitlesel protesto gösterilerinde de önemli rol oynamıştı.

2017 yılının Mart ayında görevden resmen alınan Park Geun, yolsuzluk dahil bir dizi suçtan aldığı uzun süreli hapis cezasını çekiyor.