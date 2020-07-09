Kayıp Güney Kore Belediye Başkanı’nın Cesedi Bulundu

Güney Kore polisi, Perşembe günü kendisinden haber alınamadığı bildirilen Seul Belediye Başkanı Park Won-Soon’un cesedini saatler süren arama operasyonunun ardından Cuma günü sabahın ilk saatlerinde buldu.

Güney Kore’nin yaklaşık 10 milyon nüfuslu başkenti Seul’un belediye başkanı ve ülkenin en etkili siyasetçilerinden Park Won-Soon’un kaybolduğunu kızı polise bildirmişti. Kore polisi, Park Won-Soon’u, telefon sinyalinin en son görüldüğü bölge olan Seul’un kuzeyindeki Sungbuk-dong bölgesinde drone ve köpeklerle arıyordu.

Reuters haber ajansına göre kızı Perşembe günü yerel saatle akşam 17.17’de polise, babasının kayıp olduğunu, telefonunun kapalı olduğunu ve son olarak vasiyeti andıran bir mesaj bıraktığını aktarmıştı.

Park Won-Soon’un sabah 10.40 sıralarında evden siyah bir şapka ve sırt çantasıyla çıktığı ve sabah yapılması planlanan bir toplantısını iptal ettiği belirtilmişti.

Medeni haklar savunucusu ve insan hakları avukatı olan Park Won-Soon, 2011’de Seul Belediye başkanı seçilmesinin ardından Haziran ayında bu göreve üçüncü kez seçilen ilk belediye başkanı olmuştu.