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Kayıp hemşirenin cansız bedeni bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.10.2020 16:54 | Son Güncelleme

Aydın’ın Didim ilçesinde 10 Ekim gecesinden bu yana haber alınamayan emekli hemşirenin cansız bedeni toprağa gömülü halde bulundu.

Aydın’ın Didim ilçesinde 10 Ekim gecesinden bu yana haber alınamayan emekli hemşirenin cansız bedeni toprağa gömülü halde bulundu. Cinayeti işlediğini itiraf eden kadının erkek arkadaşı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Didim’de yaşayan ve 10 Ekim gecesinden bu yana haber alınamayan emekli hemşire Hatice Tusu’nun (50) cansız bedeni bulundu. Edinilen bilgiye göre, Didim’in Efeler Mahallesi’nde yaşayan 2 çocuk annesi emekli hemşire Hatice Tusu’yu arayan Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çok sayıda güvenlik kamerasını mercek altına aldı. Tusu’yu tanıyanların da ifadesine başvuran Didim polisi, Tusu’nun son görüldüğü erkek arkadaşı emekli bankacı olan Suat A.’yı (58) Denizli Sitesi mevkiinde bulunan bir kafeteryada yakaladı. Gözaltına alınan Suat A., sorgusunda cinayeti itiraf etti. Cinayet zanlısı Suat A.’nın Hatice Tusu ile 3 yıldır sevgili olduklarını ve geçen hafta Tusu’nun kendisine ayrılmak istediğini bildirdiğini, aralarında çıkan tartışma sonrasında Tusu’yu boğarak öldürdüğünü, cansız bedenini ise Hisar Mahallesi’ndeki Arıtma Tesisi yakınındaki makilik alanda bulunan bataklığa gömdüğünü itiraf ettiği öğrenildi.
Zanlının itiraflarından yola çıkan polis ekipleri, talihsiz kadının cansız bedenine ulaştı. Olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi de sevk edilirken, Cumhuriyet Savcısı’nın incelemesinin ardından kadının cansız bedeni itfaiye ekiplerince toprak altından çıkartıldı. Talihsiz hemşirenin cenazesi otopsi için Didim Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Cinayeti itiraf eden Suat A. ise emniyetteki sorgusunun ardından Didim Adliyesine çıkartıldı. Zanlı, cinayetle ilgili olarak gazetecilerin sorularını yanıtsız bıraktı.

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