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Kayıp Hollandalı turist ülkesine dönmüş

YAŞAM HABERLERİ  | 27.05.2019 15:58 | Son Güncelleme

Tatil için Antalya’ya gelen ve ailesinin 5 gündür haber alamadığı Hollanda uyruklu Kristel Navarro’nun, 22 Mayıs’ta ülkesine döndüğü ortaya çıktı.20 Mayıs’ta tatil için Antalya’ya gelen 21 yaşındaki Hollandalı Kristel Navarro, Kundu Turizm Merkezi’ndeki bir otele yerleşti.

Kayıp Hollandalı turist ülkesine dönmüş

Tatil için Antalya’ya gelen ve ailesinin 5 gündür haber alamadığı Hollanda uyruklu Kristel Navarro’nun, 22 Mayıs’ta ülkesine döndüğü ortaya çıktı.
20 Mayıs’ta tatil için Antalya’ya gelen 21 yaşındaki Hollandalı Kristel Navarro, Kundu Turizm Merkezi’ndeki bir otele yerleşti. Navarro, iddiaya göre bu tarihten dört gün sonra birlikte tatil yaptığı arkadaşına "Antalya’da kalacağını" söyleyerek otelden ayrıldı. Kızlarından 5 gün boyunca haber alamayan Hollanda’daki ailesinin talebi üzerine bir sosyal medya platformu tarafından kayıp ilanı yayımlandı. İlanı ihbar kabul eden Antalya Emniyet Müdürlüğü, Navarro’nun bulunması için çalışma başlattı.
22 Mayıs’ta dönmüş
Antalya İl Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, Kristel Navarro’nun, 22 Mayıs Çarşamba günü sabah saatlerinde konakladığı otelden ayrıldığı belirtildi. Açıklamada, Navarro’nun 22 Mayıs’ta saat 10.45’te Antalya Havalimanı Dış Hat Terminali’nden çıkış yaparak, ülkesine döndüğü kaydedildi.

Kayıp Hollandalı turist ülkesine dönmüş

Kayıp Hollandalı turist ülkesine dönmüş

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