Kayıp Hümeyra, 5 gün sonra eve döndü

Bursa’da 5 gün önce evinden ayrılan ve bir daha haber alınamayan 14 yaşındaki Hümeyra K. evine döndü.

Osmangazi’ye bağlı Panayır Mahallesi’nde yaşayan Hümeyra K., cumartesi günü evinden ayrılarak kız arkadaşının evine gitti. Bir süre sonra iki arkadaş gezmek için dışarı çıktı. Arkadaşı gece eve dönerken, Hümeyra’dan ise haber alınamadı. Kızlarının başına birşey gelmesinden korkan aile hemen durumu polise bildirdi. Günlerdir polis ekipleri ve aile fertleri tarafından her yerde aranan Hümeyra, dün gece evine döndü. Ailesi kızlarının eve dönmesine sevinirken, iddiaya göre Hümeyra kendinden yaşça büyük bir gencin yanında kaldığı, pedagog eşliğinde ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldüğü ve ailesine bir şey anlatmadığı öğrenildi.

