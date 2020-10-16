Kayıp ihbarı bulunan kişi ormanlık alanda ölü bulundu

İzmir’de, hakkında kayıp ihbarı bulunduğu öğrenilen bir kişinin cesedi ormanlık alanda bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Bayraklı ilçesi Doğançay Mahallesi’ndeki ormanlık alanda bir kişinin hareketsiz yerde yattığı ihbarı alındı. Bunun üzerine polis ve sağlık ekipleri olay yerine gitti. Ekipler, söz konusu yerde yatan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Ölen kişinin hakkında kayıp ihbarı bulunan Haydar Eroğlu olduğu tespit edildi.

Eroğlu’nun cesedinin, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldığı öğrenildi.

