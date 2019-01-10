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Kayıp ihbarı verilen kadın trafik kazası yapınca bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.01.2019 18:43 | Son Güncelleme

Zonguldak'ta otomobilin dereye düşmesi sonucu kadın sürücü yaralandı

Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde, yakınları tarafından hakkında kayıp ihbarı verilen kadın, trafik kazası yapınca ortaya çıktı.

Alınan bilgiye göre, kentte bir süredir Özlem Ü'den haber alamayan yakınları İl Emniyet Müdürlüğü'ne kayıp başvurusunda bulundu.

Ekiplerin arama çalışmaları devam ederken, Kozlu ilçesi Uzungüney mevkisinde bir otomobilin yaklaşık 15 metre yükseklikten dereye düştüğü ihbarını alan jandarma ve sağlık ekipleri bölgeye hareket etti.

Kaza yapan 67 AAK 116 plakalı otomobilden kendi imkanlarıyla çıktığı öğrenilen kadın sürücüyü, ekipler montlarıyla örterek ısıtmaya çalıştı.

Jandarmanın kimlik kontrolü sırasında ise kadın sürücünün, hakkında kayıp ihbarında bulunulan Özlem Ü. olduğu anlaşıldı.

Sağlık ekiplerince Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne kaldırılan yaralı kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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