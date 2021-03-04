HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kayıp ihbarı verilen yaşlı adam evde uyurken bulundu

Kayıp ihbarı verilen yaşlı adam evde uyurken bulundu

04.03.2021 17:11 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde kayıp ihbarı verilen yaşlı adam ekiplerin incelemesi sonrası evde uyurken bulundu.Olay, ilçeye bağlı Elmatepe Mahallesi Yeni Çağlar Sokak’ta meydana geldi.

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde kayıp ihbarı verilen yaşlı adam ekiplerin incelemesi sonrası evde uyurken bulundu.
Olay, ilçeye bağlı Elmatepe Mahallesi Yeni Çağlar Sokak’ta meydana geldi. Komşularının uzun süre haber alamadığı Bayram Karaca (55) için 112 Acil Sağlık ekiplerine ihbarda bulunuldu. Ekipler uzun süre evin kapısını çaldıktan sonra Karaca’yı uyurken buldu. Ekipler eve girdiklerinde sefalet içerisinde olduğu görüldü. Bayram Karaca’nın kısa süre önce ameliyat geçirdiği öğrenildi. Yaşlı adam için mahalle sakinlerinin yardım ettiği ve temiz bir ev tutarak orada kalmasını sağladıklarını ancak Karaca’nın istemediği öğrenildi. Ekipler, yaşlı adam ile ilgili komşularından bilgi alırken, Karaca’nın yaklaşık 4 bin TL emekli maaş aldığı belirtildi.
112 sağlık ekipleri de eve gelerek adama sağlık durumunu sorarak müdahalede bulunmak istedi. Bayram Karaca’nın durumunun iyi olduğunu söylemesi üzerine ekipler evden ayrıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kamp planı yapanlar için hayat kurtaran önerilerKamp planı yapanlar için hayat kurtaran öneriler
Elif'e çarpan sürücü yargılanmaya başlandı! İşte savunmasıElif'e çarpan sürücü yargılanmaya başlandı! İşte savunması
Berat Kandili'nin önemi nedir?Berat Kandili'nin önemi nedir?
1/

En Çok Okunan Haberler

Regl, ağda ve iç çamaşırı detayı... Her şeyi anlattı

Regl, ağda ve iç çamaşırı detayı... Her şeyi anlattı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok sert sözler: Türkiye'nin geleceğinde bu partiye yer yok

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok sert sözler: Türkiye'nin geleceğinde bu partiye yer yok

Ümit Özdağ, İYİ Parti'den istifa ettiğini açıkladı

Ümit Özdağ, İYİ Parti'den istifa ettiğini açıkladı

Süper minisiyle dans etti! TikTok'u salladı

Süper minisiyle dans etti! TikTok'u salladı

Koronavirüs alarmı! Vakalar artınca okullar tatil edildi

Koronavirüs alarmı! Vakalar artınca okullar tatil edildi

460 bin TL'ye sıfır araç aldı, hayatının şokunu yaşadı

460 bin TL'ye sıfır araç aldı, hayatının şokunu yaşadı

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

'Çiğ köfte acılı' diyerek saldırmıştı! Flaş gelişme

'Çiğ köfte acılı' diyerek saldırmıştı! Flaş gelişme

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

"Maden işi erkek işi" dediler, 84 milyon ciro yaptı

"Maden işi erkek işi" dediler, 84 milyon ciro yaptı

'Kötüyüm, gelin beni alın' dedi! Bankta ölü bulundu

'Kötüyüm, gelin beni alın' dedi! Bankta ölü bulundu

Gören telefonuna sarıldı! Tam 12 metre uzunluğunda

Gören telefonuna sarıldı! Tam 12 metre uzunluğunda

Diğer Haberler

Habertürk canlı yayınındaki zabıt katibi açıklamasına suç duyurusu

Yargı camiasını ayağa kaldıran sözlere suç duyurusu

Evinin mutfağını atölyeye çevirdi! Siparişlere yetişemiyor

Evinin mutfağını atölyeye çevirdi! Siparişlere yetişemiyor

Denetim yapan Muş Valisi: Maske takmayı bilmeyen vatandaşlarımız var

Denetim yapan Muş Valisi: Maske takmayı bilmeyen vatandaşlarımız var

17 yaşındaki Elif'e çarpan sürücü eşi rahatsızlandığı için hız yaptığını öne sürdü

Elif'e çarpan sürücü yargılanmaya başlandı! İşte savunması

Koronavirüs belirtileri nelerdir? Gün gün koronavirüs belirtileri

Covid-19 belirtileri nelerdir?

Otogarda fenalaşan İranlı yolcunun midesinden 890 gram uyuşturucu çıktı

Otogarda fenalaştı, midesinden çıkanlar şoke etti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.