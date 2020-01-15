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  4. Kayıp ihbarı yapılan kadın evinde öldürülmüş olarak bulundu

Kayıp ihbarı yapılan kadın evinde öldürülmüş olarak bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.01.2020 09:49 | Son Güncelleme

Diyarbakır'da ailesi tarafından 8 Ocak'ta kayıp ihbarı yapılan kadın, polis tarafından evinde bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu. Polis ekipleri, şüpheli eş G. Demirok'un yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Kayıp ihbarı yapılan kadın evinde öldürülmüş olarak bulundu

Alınan bilgiye göre, merkez Kayapınar ilçesi Fırat Mahallesi'nde bir apartmanda yaşayan kişilerden haber alınamadığı ihbarı üzerine polis ekipleri, itfaiyenin yardımıyla verilen adresin kapısını açarak eve girdi.

BIÇAKLANARAK ÖLDÜRÜLDÜ

Ekipler, evde yaptıkları aramada yerde yatar vaziyette bir kadın cesedi buldu. Yapılan incelemede, cesedin Melike Demirok'a ait olduğu ve kadının bıçaklanarak öldürüldüğü tespit edildi.

8 OCAK'TA KAYIP BAŞVURUSU YAPILDI

Öte yandan, Demirok'un yakınlarının 8 Ocak'ta polise kayıp müracaatında bulunduğu, dün Demirok ile eşi G. Demirok'un polis merkezine giderek kayıp kaydının düşürülmesi için başvurduğu öğrenildi.

Polis ekipleri suç aletini bulmak ve şüpheli G. Demirok'un yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Kaynak: AA

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Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır cinayet bıçaklama

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