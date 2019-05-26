Kayıp ihbarı yapılan kadın sığınmaevinde bulundu

Aydın'ın Efeler ilçesinde, kendisinden 5 gündür haber alınamayan kadın sığınmaevinde bulundu.

Yedieylül Mahallesi'ndeki evinden 21 Mayıs'ta ayrılan ve kayıp ihbarında bulunulan Fatma Bakaç'ı (53) arama çalışmasını sürdüren ekipler, kadınını sığınmaevinde olduğunu tespit etti.

Ekipler tarafından alınarak evine götürülen Bakaç, çocukları Deniz Bakaç, Eylem Bakaç ve down sendromlu Latife Bakaç ile görüşmenin mutluluğunu yaşadı.

Annesine kavuştukları için çok mutlu olduklarını aktaran Deniz Bakaç (23), annesinin bulunması için çaba gösteren emniyet teşkilatına teşekkür etti.

- Olay

Deniz Bakaç, 21 Mayıs'tan itibaren kendisinden haber alınamayan annesi hakkında 23 Mayıs'ta polise ihbarda bulunmuş, bunun üzerine ekiplerce arama çalışması başlatılmıştı.

Bakaç, 2 yıl önce babasının annesiyle geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitirdiğini, kazanın ardından annesinin psikolojik sorunlar yaşamaya başladığını söylemişti.

