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Kayıp ihbarı yapılan karı koca araç içinde ölmüş halde bulundu

20.03.2021 15:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Iğdır'a bağlı Evci köyünde perşembe gününden beri kayıp olan Hanım (48) Kadir Elkatmış (50) çifti, araç içerisinde ölü olarak bulundu.

Kayıp ihbarı yapılan karı koca araç içinde ölmüş halde bulundu

Olay, merkeze bağlı Evci köyünde meydana geldi. Iğdır Sağlık Müdürlüğü 112 Acil'de, Acil Tıp Tekniseyi (ATT) personeli olarak görev yapan 5 çocuk babası Kadir Elkatmış, kiraladığı araca eşini de alarak evden ayrıldı. Elkatmış çiftinin eve dönmemesi üzerine çocukları jandarmadan yardım istedi.

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Jandarmanın yaptığı aramalar sonucu Elkatmış çiftinin kiraladığı araç, bugün sabah saatlerinde Evci köyü kırsalında bulundu. Aracın içerisinde inceleme yapan jandarma Elkatmış çiftinin başından vurulmak suretiyle öldüğünü belirledi.

Elkatmış çiftinin cenazeleri otopsi yapılmak üzere Iğdır Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma olayla ilgli soruşturma başlattı.

DHA

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Iğdır
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