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Kayıp ihbarı yapılan kişi ormanlık alanda ölü bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 20.03.2019 10:06 | Son Güncelleme

Artvin’in Ardanuç ilçesinde hakkında kayıp ihbarı yapılan kişi, 2 gün sonra ormanlık alanda ölü bulundu.Artvin’in Ardanuç ilçesi Aşıklar Köyünde 2 gün önce evden çıkan ve kendisinden bir daha haber alınamayan Naci Altun’un (57) cansız bedeni, köye yakın ormanlık alanda AFAD ve Jandarma ekiplerince bulundu.

Kayıp ihbarı yapılan kişi ormanlık alanda ölü bulundu

Artvin’in Ardanuç ilçesinde hakkında kayıp ihbarı yapılan kişi, 2 gün sonra ormanlık alanda ölü bulundu.
Artvin’in Ardanuç ilçesi Aşıklar Köyünde 2 gün önce evden çıkan ve kendisinden bir daha haber alınamayan Naci Altun’un (57) cansız bedeni, köye yakın ormanlık alanda AFAD ve Jandarma ekiplerince bulundu. Edinilen bilgiye göre 18 Mart Pazartesi günü sabah saatlerinde evden çıkan Naci Altun akşam eve dönmeyince ailesi tarafından Jandarma ve AFAD ekiplerine bildirildi. Ekiplerce başlatılan arama kurtarma çalışması sonrası Naci Altun’un cansız bedeni sabah saatlerinde köye yakın ormanlık alanda bulundu. Olayla İlgili soruşturma başlatıldı.

Kayıp ihbarı yapılan kişi ormanlık alanda ölü bulundu

Kayıp ihbarı yapılan kişi ormanlık alanda ölü bulundu

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