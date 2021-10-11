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Kayıp ihbarı yapılmıştı! 13 yaşındaki çocuğun cesedi inşaattaki su birikintisinde bulundu

11.10.2021 12:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mevsimlik işçi olarak geldikleri Çorum'un Alaca ilçesinde çocukları kaybolan aile kahreden haberle yıkıldı. Kayıp ihbarı üzerine ekiplerin aradığı çocuğun cansız bedenine, isale hattı inşaatındaki su birikintisinde ulaşıldı.

Kayıp ihbarı yapılmıştı! 13 yaşındaki çocuğun cesedi inşaattaki su birikintisinde bulundu

Şanlıurfa'dan çalışmak için ilçeye gelen mevsimlik tarım işçisi Kubacık ailesinin, 13 yaşındaki oğulları Ali Kubacık'tan haber alamadıklarını bildirmesi üzerine arazide arama çalışmalarına başlandı.

İNŞAATTAKİ SU BİRİKİNTİSİNDE BULUNDU

Uzun süren arama kurtarma çalışmalarında netice alınamayınca bölgedeki isale hattı inşaatındaki su birikintisinde arama yapılması için İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğünden yardım istendi.

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DALGIÇ EKİBİ ULAŞTI

Gece geç saatlerde yaklaşık 3 metre derinliğindeki su birikintisine giren AFAD dalgıçları, kayıp ihbarından yaklaşık 6 saat sonra çocuğun cansız bedenine ulaştı.

Sudan çıkartılan cenaze, otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

AA-İHA

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