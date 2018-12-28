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Kayıp ihbarı yaptığı annesini bahçeye gömmüş

YAŞAM HABERLERİ  | 28.12.2018 21:07 | Son Güncelleme

BALIKESİR’in Sındırgı ilçesinde, bekar olan H.K.'nın (42), 3.5 yıl önce kayıp ihbarı yaptığı ve eşinden ayrıldığı öğrenilen annesi F.K.S.'yi bıçakla öldürüp evin bahçesine gömdüğü ortaya çıktı. Anne katili H.K.

Kayıp ihbarı yaptığı annesini bahçeye gömmüş

Devrim DERİN/BALIKESİR, (DHA)- BALIKESİR’in Sındırgı ilçesinde, bekar olan H.K.'nın (42), 3.5 yıl önce kayıp ihbarı yaptığı ve eşinden ayrıldığı öğrenilen annesi F.K.S.'yi bıçakla öldürüp evin bahçesine gömdüğü ortaya çıktı. Anne katili H.K. tutuklandı.
Sındırgı’nın kırsal Çıkrıkçı Mahallesi’nde yaşayan H.K., 17 Temmuz 2015'te Alayaka Jandarma Karakolu’na giderek, annesi F.K.S.'nin kayıp olduğu ihbarını yaptı. Jandarma, F.K.S. hakkında ‘Kayıp Şahıs’ ilanı açarak arama çalışması başlattı. Sındırgı Cumhuriyet Savcılığı ile çalışma yapan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, sürdürdükleri çalışmalar sonrası anne F.K.S.’nin oğlu H.K. ile birlikte yaşadığını ve kalp hastası olduğunu tespit etti. Kalp hastası F.K.S.’nin alması gereken ilaçları sağlık kuruluşlarından almadığını tespit eden ekipler, soruşturmayı derinleştirdi. H.K.’nın bazı suçlardan sabıkası olduğunu tespit eden jandarma, H.K.’nın evinin arka bahçesinde yaptığı kazıda insan kemiklerine rastladı.
Adli Tıpta yapılan DNA incelemesi sonrası, kemiklerin F.K.S.’ye ait olduğu tespit edildi. Jandarmanın sorguladığı şüpheli H.K., yaşadığı tartışma sonrası annesi F.K.S.’yi bıçakla öldürerek, bahçeye gömdüğünü itiraf etti. Adliyeye sevk edilen H.K., tutuklandı.

FOTOĞRAFLI

Kayıp ihbarı yaptığı annesini bahçeye gömmüşKayıp ihbarı yaptığı annesini bahçeye gömmüş

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