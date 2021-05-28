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Kayıp iki kız çocuğu, bir evin gizli bölmesinde bulundu

28.05.2021 17:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afyonkarahisar’da kaldıkları sevgi evlerinden kaçan iki kız çocuğu, Sinanpaşa ilçesine bağlı Taşoluk beldesindeki bir evin gizli bölmesinde bulundu. Olayla ilgili gözaltına alınan 4 kişiden 3'ü tutuklandı.

Kayıp iki kız çocuğu, bir evin gizli bölmesinde bulundu

Merkeze bağlı Sülün beldesinde oturan Bünyamin Y. (48) ve akciğer kanseri rahatsızlığı nedeniyle engelli hale gelen Cennet Y. (42) çiftinin, 4 çocuğundan kızları Sevda Y. (14) 18 Şubat'ta, Gülsüm Y. (15) ise 20 Şubat'ta kayboldu. Yapılan aramalar sonrası Sevda Y., 23 Şubat'ta Sinanpaşa ilçesine bağlı Kılıçarslan beldesinde otobüs durağında beklerken bulundu. Bir süre sonra tekrar kaybolan Sevda Y., yeniden bulunup, yurda yerleştirildi.

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GİZLİ BÖLMEDE BULUNDU

İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekibi, 23 Nisan'da Sinanpaşa ilçesi Taşoluk beldesinde düzenledikleri operasyonda, Gülsüm Y. ile yine Sevgi Evleri Sitesi'nden yaklaşık 6 ay önce kaçan 16 yaşındaki K.T.'yi, Gülsüm Y.'nin halası Y.Y.'nin evinde gizli bir bölmede buldu. Gülsüm Y. ile K.T. adlı kız çocukları aynı gün Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'ne bağlı Sevgi Evleri'ne teslim edildi.

3 TUTUKLAMA

Olayla ilgili Y.Y., C.Y., A.Ö. ve M.U. adlı şüpheliler gözaltına alındı. 'Fuhuş', 'fuhuşa aracılık' ve 'evlilik vaadi ile insanları dolandırmak' suçlamasıyla adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.U. serbest bırakılırken, diğer 3 şüpheli tutuklandı.

DHA

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Afyonkarahisar
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