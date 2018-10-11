HABER

Kayıp İlay, evine döndü

YAŞAM HABERLERİ  | 11.10.2018 16:57 | Son Güncelleme

BURSA'da, cumartesi günü, kırtasiyeye gideceğini söyleyerek evden çıktıktan sonra bir daha haber alınamayan ve kayıp olarak aranan lise öğrencisi İlay Yüksel (14), evine geldi.

Kayıp İlay, evine döndü

Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)- BURSA'da, cumartesi günü, kırtasiyeye gideceğini söyleyerek evden çıktıktan sonra bir daha haber alınamayan ve kayıp olarak aranan lise öğrencisi İlay Yüksel (14), evine geldi.
Yıldırım ilçesi Bağlaraltı Mahallesi'nde oturan İlay Yüksel, geçen cumartesi günü akşam saatlerinde annesine, "Kırtasiyeye gidiyorum" diyerek evden çıktı. Aile, cep telefonunu da evde bırakan kızlarının dönmemesi üzerine çevrede arama yaptı. Kızlarını bulamayan aile, polise kayıp başvurusu yaptı. Polisin yaptığı araştırmada da İlay'a ulaşılamadı.
Polis ve yakınlarının 5 gündür her yerde aradığı İlay Yüksel, bugün kendi imkanlarıyla evine döndü. İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubesi ekipleri, İlay Yüksel ile babası Fatih Yüksel'i, ifadelerini almak üzere emniyete götürdü.

FOTOĞRAFLI

PARTNERKraliyet ailesinde 'Erdem' kriziKraliyet ailesinde 'Erdem' krizi
Balıkesir’de PKK/KCK propagandasına 3 gözaltıBalıkesir’de PKK/KCK propagandasına 3 gözaltı
Eşini bıçakla yaralayan kocaya müebbet istemi / FotoğraflarEşini bıçakla yaralayan kocaya müebbet istemi / Fotoğraflar
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Abdüllatif Şener'den 2019 yerel seçimiyle ilgili flaş iddia: AK Parti yüzde 15-20 oy kaybedebilir

Abdüllatif Şener'den 2019 yerel seçimiyle ilgili flaş iddia: AK Parti yüzde 15-20 oy kaybedebilir

Korkunç iddia! Cemal Kaşıkçı'nın kardeşi Cidde'de öldürüldü

Korkunç iddia! Cemal Kaşıkçı'nın kardeşi Cidde'de öldürüldü

Bir iddia daha! 'Berkay'ın sapkın cinsel ilişkileri var'

Bir iddia daha! 'Berkay'ın sapkın cinsel ilişkileri var'

Beşiktaş'tan Ozan Tufan operasyonu

Beşiktaş'tan Ozan Tufan operasyonu

Rossmann'ın sahibi: Erdoğan'la ilgili konuşursam Türkiye'ye giremem

Rossmann'ın sahibi: Erdoğan'la ilgili konuşursam Türkiye'ye giremem

15 Temmuz darbe gecesine ait yeni görüntüler! Çıplak halde dışarı attılar

15 Temmuz darbe gecesine ait yeni görüntüler! Çıplak halde dışarı attılar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Herkes oraya akın etti! Kapış kapış satılıyor

Herkes oraya akın etti! Kapış kapış satılıyor

Anneden kahreden sitem!

Anneden kahreden sitem!

Akçakoca'da 14 metrelik teknesiyle denize açıldı, bu şekilde geri döndü!

Akçakoca'da 14 metrelik teknesiyle denize açıldı, bu şekilde geri döndü!

Çocuklarının gözü önünde karısını yüzünden bıçakladı

Çocuklarının gözü önünde karısını yüzünden bıçakladı

Vahşet! Polis boğazında koli bandı sarılı cesedini buldu

Vahşet! Polis boğazında koli bandı sarılı cesedini buldu

ABD’ye zarf gönderirken yakalanmıştı! Flaş gelişme

ABD’ye zarf gönderirken yakalanmıştı! Flaş gelişme

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.