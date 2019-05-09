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Kayıp inek, düştüğü bataklıktan kurtarıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.05.2019 14:10 | Son Güncelleme

MERSİN’in Tarsus ilçesinde 3 gün önce kaybolan, bugün düştüğü bataklıkta mahsur olarak bulunan ineği, itfaiye ekipleri kurtardı.

Kayıp inek, düştüğü bataklıktan kurtarıldı

Okan ÇALIŞKAN/TARSUS (Mersin), (DHA)- MERSİN’in Tarsus ilçesinde 3 gün önce kaybolan, bugün düştüğü bataklıkta mahsur olarak bulunan ineği, itfaiye ekipleri kurtardı.
Olay, ilçeye bağlı Karsavuran Mahallesi’nde meydana geldi. Rıza Kenarlı 3 gün önce hayvanlarını otlatmak için meraya götürdü. Döndüğünde bir ineğinin eksik olduğunu fark eden Kenarlı, sazlık ve bataklık bölgelerinde kendi imkanlarıyla arama yaptı ancak bulamadı. Bugün bir vatandaş ineği, bataklığa saplanmış olarak buldu. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık 2 saatlik çalışmasıyla inek kurtarıldı. Hayvanına kavuşan Rıza Kenarlı, ekiplere teşekkür etti.

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Kayıp inek, düştüğü bataklıktan kurtarıldıKayıp inek, düştüğü bataklıktan kurtarıldı

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