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Kayıp inekleri jandarma sahibine teslim etti

23.03.2021 09:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya’nın Ereğli ilçesinde kaybolan 3 inek jandarma ekipleri tarafından bulunarak sahibine teslim edildi.Edinilen bilgiye göre, Ereğli’ye bağlı Sarıtopallı Mahallesi mevkisinde birkaç gündür bölgede başıboş halde dolaşmakta olan ve oldukça bitkin halde kalan 3 ineği fark eden jandarma ekipleri ineklerin kayıp olduğunu belirledi.

Kayıp inekleri jandarma sahibine teslim etti

Konya’nın Ereğli ilçesinde kaybolan 3 inek jandarma ekipleri tarafından bulunarak sahibine teslim edildi.
Edinilen bilgiye göre, Ereğli’ye bağlı Sarıtopallı Mahallesi mevkisinde birkaç gündür bölgede başıboş halde dolaşmakta olan ve oldukça bitkin halde kalan 3 ineği fark eden jandarma ekipleri ineklerin kayıp olduğunu belirledi. Ekipler, kayıp inekleri koruma altına alırken, sahibine ulaşmak için çalışma başlattı. Üç ineğin Ercan Zengin’e ait olduğunu tespit eden jandarma ekipleri, sahibine ulaşarak hayvanlarını teslim etti.

Kayıp inekleri jandarma sahibine teslim etti

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