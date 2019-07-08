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Kayıp İngiliz bulunamıyor

YAŞAM HABERLERİ  | 08.07.2019 12:16 | Son Güncelleme

Muğla’nın Fethiye ilçesinde 5 gün önce kaybolan İngiliz turistin bulunması için JAK, jandarma iz takip köpeği ile arama çalışması başlatıldı.Edinilen bilgilere göre; ilçeye tatile gelen İngiliz David Horton Cann geçen salı günü Ölüdeniz Mahallesi’nde kaldıkları otelden "Kayaköy Mahallesi ören yerine gidiyorum" diye ayrıldı.

Muğla’nın Fethiye ilçesinde 5 gün önce kaybolan İngiliz turistin bulunması için JAK, jandarma iz takip köpeği ile arama çalışması başlatıldı.
Edinilen bilgilere göre; ilçeye tatile gelen İngiliz David Horton Cann geçen salı günü Ölüdeniz Mahallesi’nde kaldıkları otelden "Kayaköy Mahallesi ören yerine gidiyorum" diye ayrıldı. Cann’ın dönmemesi üzerine eşi Ölüdeniz Jandarma Karakolu’na giderek kayıp başvurusunda bulundu.
İhbar üzerine olay yerine, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi yönlendirildi. İz takip köpeğinin de katıldığı arama çalışmalarında drone da kullanılıyor. Jandarma ekiplerinin Cann’ın bulunması için başlattığı çalışmalardan şu ana kadar bir sonuç elde edilemedi. Kayıp turistin bulunması için çalışmalar sürüyor.
İngiliz turist Cann’ın bulunmaması halinde yarın arama çalışmalarına, arama kurtarma ekipleri ve Muğla Jandarma Komutanlığı Zıpkınlar Komando Taburu’nun da destek vereceği kaydedildi.

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