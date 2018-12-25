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Kayıp İngiliz turist aranıyor

YAŞAM HABERLERİ  | 25.12.2018 12:16 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde tatil yapan İngiliz Dean Grey'den (40), 2 gündür haber alınamıyor.

Kayıp İngiliz turist aranıyor

Engin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA) - ANTALYA'nın Alanya ilçesinde tatil yapan İngiliz Dean Grey'den (40), 2 gündür haber alınamıyor. Kayıp turistin bulunması için çalışmalar sürüyor.
Alanya'ya eşi Louse Helena Kania ile tatile gelen Dean Grey önceki gün saat 08.30 sıralarında Avsallar Mahallesi'nde kaldıkları evden "Manavgat'a gidiyorum" diye ayrıldı. Grey'in dönmemesi üzerine eşi İncekum Jandarma Karakolu'na giderek kayıp başvurusunda bulundu.
Jandarma ekiplerinin Dean Grey'in bulunması için başlattığı çalışmalardan şu ana kadar bir sonuç elde edilemedi. Kayıp turistin bulunması için çalışmalar sürüyor.

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