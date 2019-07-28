Kayıp inşaat ustası, tarihi hamamda asılı bulundu

Bülent DİKTEPE/SAFRANBOLU,(Karabük),(DHA)- KARABÜK’ün Safranbolu ilçesinde 2 gündür haber alınamayan inşaat ustası İbrahim A. (49), son işinde fiyat teklifi için çalışma yaptığı restorasyonu yapılması planlanan tarihi Gavur Hamamı’nda iple asılı bulundu.

Barış Mahallesi’nde oturan inşaat ustası İbrahim A., Cuma günü akşamı dönmeyince ailesi polise kayıp ihbarında bulundu. Tüm aramalara rağmen İbrahim A., bulunamadı. Yakınları, dün gece saatlerinde İbrahim A.’nın son işi olan fiyat teklifi hazırlamak üzere fizibilite raporu için çalışma yaptığı Atatürk Mahallesi Okul Sokak’taki restorasyonu yapılması planlanan tarihi Gavur Hamamı’na gitti. Yakınları, İbrahim A.'nın iple asılı cesedini buldu. Polis olay yerinde incelemede bulunurken, ‘mektup bırakmış mı?'diye sordu. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından evli ve 1 çocuk babası İbrahim A.'nın cesedi Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Bunalıma girip intihar ettiği üzerinde durulan İbrahim A.'nın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

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