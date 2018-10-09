Kayıp Interpol Başkanına Çin'de rüşvet soruşturması

Interpol Meng'in istifasını açıkladı.Fransa'nın Lyon kentinden Çin'e gittiği 25 Eylül tarihinden beri kendisinden haber alınamayan Uluslararası Kriminal Polis Teşkilatı (Interpol) Başkanı Meng Hongwei konusundaki sır perdesi kısmen aralandı.

Lyon merkezli Interpol'ün Çinli başkanıyla ilgili açıklama, Çin'deki Komünist Parti'den geldi. İktidar partisinin disiplin organı olan ve genellikle kamu görevlileriyle ilgili yolsuzluk vakalarını soruşturan Ulusal Denetim Komisyonu, 64 yaşındaki Meng hakkında "kanunları ihlal ettiği şüphesiyle soruşturma yürütüldüğünü" açıkladı. Ancak komisyon aynı zamanda Çin Kamu Güvenliği Bakanı Yardımcısı olan Meng'in durumu hakkında başka bir ayrıntı vermedi.

Çin'den yapılan bu açıklamadan kısa süre sonra Interpol, Meng'in istifasını sunduğunu ve bu talebin "derhal işleme konduğunu" duyurdu. Teşkilat, Meng'in yerine geçici olarak Interpol Başkan Yardımcısı Kim Jong Yang'ı atadı. Güney Koreli Kim, Meng'in halefi seçilene kadar bu görevi yürütecek.

Interpol, hafta sonunda Meng'in nerede olduğuna dair bilgi almak için Çin'den resmi talepte bulunmuştu.