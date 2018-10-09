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Kayıp Interpol Başkanına Çin'de rüşvet soruşturması

09.10.2018 00:04 | Son Güncelleme

25 Eylül'den beri kendisinden haber alınamayan Interpol Başkanı Meng Hongwei'nin Çin'de olduğu ve hakkında rüşvet soruşturması yürütüldüğü ortaya çıktı.

Kayıp Interpol Başkanına Çin'de rüşvet soruşturması

Interpol Meng'in istifasını açıkladı.Fransa'nın Lyon kentinden Çin'e gittiği 25 Eylül tarihinden beri kendisinden haber alınamayan Uluslararası Kriminal Polis Teşkilatı (Interpol) Başkanı Meng Hongwei konusundaki sır perdesi kısmen aralandı.

Lyon merkezli Interpol'ün Çinli başkanıyla ilgili açıklama, Çin'deki Komünist Parti'den geldi. İktidar partisinin disiplin organı olan ve genellikle kamu görevlileriyle ilgili yolsuzluk vakalarını soruşturan Ulusal Denetim Komisyonu, 64 yaşındaki Meng hakkında "kanunları ihlal ettiği şüphesiyle soruşturma yürütüldüğünü" açıkladı. Ancak komisyon aynı zamanda Çin Kamu Güvenliği Bakanı Yardımcısı olan Meng'in durumu hakkında başka bir ayrıntı vermedi.

Çin'den yapılan bu açıklamadan kısa süre sonra Interpol, Meng'in istifasını sunduğunu ve bu talebin "derhal işleme konduğunu" duyurdu. Teşkilat, Meng'in yerine geçici olarak Interpol Başkan Yardımcısı Kim Jong Yang'ı atadı. Güney Koreli Kim, Meng'in halefi seçilene kadar bu görevi yürütecek.

Interpol, hafta sonunda Meng'in nerede olduğuna dair bilgi almak için Çin'den resmi talepte bulunmuştu.

Rüşvet suçlaması

Komünist Parti'nin disiplin organının yaptığı açıklamanın ardından bir duyuru da Çin Kamu Güvenliği Bakanlığından geldi. Bakanlık, Meng hakkında "rüşvet alıp verme" suçlamasıyla soruşturma yürütüldüğünü açıkladı.

Kasım 2016'da Interpol başkanlığına seçilen Meng, bu göreve getirilen ilk Çin vatandaşı olmuştu. Uluslararası Af Örgütü bu seçimi eleştirerek yurt dışına kaçan Çinli rejim muhaliflerinin yakalanması için Meng'in görevinin suistimal edilebileceği konusunda uyarıda bulunmuştu.

Eşi, gönderdiği mesajları açıkladı

Görevinden ayrılan Interpol Başkanı'nın eşi Grace Meng, Pazar günü Lyon'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Meng Hongwei'nin Çin'e gitmek üzere yola çıktığı 25 Eylül tarihinde kendisine gönderdiği telefon mesajını kamuoyuna açıkladı.

Eşinden önce "Telefonumu bekle" yazılı bir mesaj aldığını belirten Grace Meng, birkaç dakika sonra ise aynı numaradan bir bıçak emojisi geldiğini söyledi. Polis, Grace Meng'in yaptığı başvuru üzerine harekete geçerek Interpol Başkanı hakkında bilgi edinmeye çalışmıştı.

Meng, eşi ve iki çocuğuyla 2016 yılından beri Fransa'da yaşıyordu.

DW;AFP,rtr/CÖ,BK

© Deutsche Welle Türkçe

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