HABER

Kayıp Interpol başkanıyla ilgili yeni gelişme!

DÜNYA HABERLERİ  | 07.10.2018 20:37 | Son Güncelleme

Uluslararası Polis Teşkilatı (Interpol) Başkanı Mıng Hongvey'in yasaları ihlal ettiği şüphesiyle soruşturma altına alındığı açıklandı.

Kayıp Interpol başkanıyla ilgili yeni gelişme!

Çin Komünist Partisi Merkezi Disiplin ve Denetleme Komisyonu'ndan yapılan açıklamada, Çin Kamu Güvenliği Bakan Yardımcısı ve Interpol Başkanı Mıng'ın yasaları ihlal ettiği şüphesiyle soruşturmaya alındığı bildirildi.

Interpol tarafından 5 Ekim'de yapılan açıklamada, Fransa'dan Çin'e eylül sonunda gelen Mıng'ın kayıp olduğu ve kendisinden haber alınamadığı kaydedilmişti.

Mıng, Kasım 2016'da Interpol Başkanı seçilmişti.

PARTNERParanın bereketi nasıl artar?Paranın bereketi nasıl artar?
ABD'de katliam gibi kaza: 20 ölü!ABD'de katliam gibi kaza: 20 ölü!
Ajanslar acil koduyla geçti! İskoçya bağımsızlık için harekete geçtiAjanslar acil koduyla geçti! İskoçya bağımsızlık için harekete geçti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Interpol Mıng Hongvey

En Çok Okunan Haberler

Fatih Portakal'dan McKinsey yorumu: Berat Albayrak ve Devlet Bahçeli fena ofsayt oldu

Fatih Portakal'dan McKinsey yorumu: Berat Albayrak ve Devlet Bahçeli fena ofsayt oldu

Seda Sayan paylaştı yorum yağdı! Seda Sayan'ın yüzüne ne oldu

Seda Sayan paylaştı yorum yağdı! Seda Sayan'ın yüzüne ne oldu

Rusya'da burnu tıkalı adam nefes almak için bıçakla kafasını deldi!

Rusya'da burnu tıkalı adam nefes almak için bıçakla kafasını deldi!

Naz Mila'nın dövme yeri olay oldu!

Naz Mila'nın dövme yeri olay oldu!

NASA'dan korku yaratan rapor: Dünya donacak!

NASA'dan korku yaratan rapor: Dünya donacak!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bu kadarını onlar bile beklemiyordu! Hava sıcaklığı eksi 45 dereceye kadar düşecek!

Bu kadarını onlar bile beklemiyordu! Hava sıcaklığı eksi 45 dereceye kadar düşecek!

ABD'de katliam gibi kaza: 20 ölü!

ABD'de katliam gibi kaza: 20 ölü!

Ajanslar acil koduyla geçti! İskoçya bağımsızlık için harekete geçti

Ajanslar acil koduyla geçti! İskoçya bağımsızlık için harekete geçti

Suudi Arabistan'dan kayıp gazeteci Cemal Kaşıkçı açıklaması

Suudi Arabistan'dan kayıp gazeteci Cemal Kaşıkçı açıklaması

NASA'dan korku yaratan rapor: Dünya donacak!

NASA'dan korku yaratan rapor: Dünya donacak!

First Lady Melania Trump'tan gündem yaratacak itiraf: Bıraksın diye yalvarıyorum

First Lady Melania Trump'tan gündem yaratacak itiraf: Bıraksın diye yalvarıyorum

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.