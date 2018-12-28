Kayıp İremnur'un cansız bedeni karlar arasında bulundu

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de ailesiyle tartıştıktan sonra evden ayrılan ve 16 gündür kendisinden haber alınamayan İremnur Akkoyun'un (18) cansız bedeni, metruk binanın bahçesinde bulundu.

Olay, Melikgazi ilçesi Osman Kavuncu Bulvarı Şehit İzzet Bölükbaşı Sokağı'nda meydana geldi. İddiaya göre, babası Ünsal Akkoyun ile henüz belirlenemeyen nedenle tartışan İremnur Akkoyun, geçen 12 Aralık'ta Melikgazi ilçesine bağlı Esentepe Mahallesi'ndeki evinden ayrıldı. Kızından haber alamayan baba, polise giderek İremnur'un kaybolduğunu bildirdi. Polis, başvuru üzerine arama çalışması başlattı.

Çalışmalar devam ederken, İremnur'dan bugün acı haber geldi. Polis ekipleri, Şehit İzzet Bölükbaşı Sokağı üzerinde, çevresi sac levhalarla kapatılan 12 katlı metruk binanın bahçesinde karlar arasında İremnur Akkoyun'un cansız bedenini buldu. Polisin olay yerinde yaptığı ilk incelemede, İremnur'un birkaç gün önce binadan kendisini attığı belirlendi. İremnur Akkoyun'un cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

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