HABER

Kayıp iş adamı hizmetçisinin evinde ölü bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 21.02.2019 13:22 | Son Güncelleme

İstanbul’da ticaretle uğraşan ve bir süredir kayıp olan Vedat Yöngel’in cansız bedeni Fatih’te bulunan bir apartmanın bodrum katında bulundu.

İstanbul’da ticaretle uğraşan ve bir süredir kayıp olan Vedat Yöngel’in cansız bedeni Fatih’te bulunan bir apartmanın bodrum katında bulundu. Üzerinde taşıdığı 10 bin dolarla kaybolan Yöngel’in evine temizliğe gelen Ermenistan uyruklu anne-oğul tarafından öldürüldüğü iddia edildi.
Kağıthane, Nurtepe Mahallesi, Hüsnühal Sokak üzerinde bulunan evinden 16 Şubat Cumartesi günü çıkan Vedat Yöngel’den haber alamayan aile yakınları Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne giderek hayatından endişe ettikleri babaları için kayıp başvurusunda bulundu. Babalarının ticaretle uğraştığını ve üzerinde 10 bin dolar para bulunduğunu belirten Sedat Yöngel, babalarının kaybolması konusunda evlerine temizliğe gelen Ermenistan uyruklu Stella M.’den şüphelendiklerini iddia etti.
Ticaretle uğraşan Vedat Yöngel’in bulunamaması üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri devreye girdi. Çalışmalar sırasında Sedat Yöngel’in telefonuna temizliğe gelen Stella M.’nin oğlu Varlam M.’den bir mesaj geldi. Gelen mesajda, "Sedat, Ben Varlam. Baban bizim evde. Git al’’ ifadelerini kullanan zanlı, Fatih’te bulunan evlerinin adresini verdi.
- Gözünden ve elinden vurulmuş bir halde bulundu
Gelen mesaj üzerine harekete geçen ekipler Cerrahpaşa Mahallesi, Kuyu Çıkmazı Sokak üzerinde bulunan adrese giderek içeri girdi. Bodrum katta bulunan daireye giren ekipler Vedat Yöngel’i gözünden ve elinden vurulmuş bir halde banyoda buldu. Yapılan kontrollerde Vedat Yöngel’in hayatını kaybettiği tespit edildi.
- Adamı parası için öldürmüşler
Vedat Yöngel’in parası için öldürüldüğünü iddia eden bir mahalle sakini, "Geçen akşam cenazenin çıkarıldığını gördük. Arkadaki evin bodrum katından çıkardılar. İddiaya göre bir kadın öldürmüş. Bu evde yabancı uyruklu bir aile kalıyordu. Adamı parası için öldürmüşler. Kadın adamın hizmetçisiymiş. Ölen adamın Kağıthane’de evi varmış. Adamı buraya getirip öldürmüşler’’ ifadelerini kullandı.
- Kaçan şüphelilerin yakalanası için İNTERPOL’den talep
Yürütülen soruşturmada mesaj atan Varlam M. ve Stella M.’nin 18 Şubat günü Atatürk Havalimanı üzerinden Kars’a giderek buradan da Gürcistan’a geçtikleri tespit edildi. Bunun üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri Varlam M. ve Stella M. için İnterpol’dan uluslararası arama kararı çıkartılmasını talep etti.

PARTNER'Aldatılan kadın konumuna düşürüldüm''Aldatılan kadın konumuna düşürüldüm'
Kaçak göçmenler kaçarken polis otosuna çarptılarKaçak göçmenler kaçarken polis otosuna çarptılar
Sevgilisinin ablasını gasp etti, 11 yıl hapis cezası aldıSevgilisinin ablasını gasp etti, 11 yıl hapis cezası aldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Olay! Hacklendi; ünlü futbolcunun mesajları ifşa oldu

Olay! Hacklendi; ünlü futbolcunun mesajları ifşa oldu

Bakan Albayrak'tan flaş dolar açıklaması

Bakan Albayrak'tan flaş dolar açıklaması

Ayvacık'taki deprem anının en net görüntüsü! Büyük panik

Ayvacık'taki deprem anının en net görüntüsü! Büyük panik

Süleyman Soylu'dan 'taciz' iddialarıyla ilgili yeni açıklama

Süleyman Soylu'dan 'taciz' iddialarıyla ilgili yeni açıklama

Ayvacık'ta okullar tatil edildi!

Ayvacık'ta okullar tatil edildi!

Depremin etkisi gün ağarınca ortaya çıktı

Depremin etkisi gün ağarınca ortaya çıktı

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

Evden kaçan gençler bu halde bulundu! 'Gidin, canımız acımıyor'

Evden kaçan gençler bu halde bulundu! 'Gidin, canımız acımıyor'

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Yağmur bebek tıp literatürüne girebilir! Doktorlar şaşkın

Yağmur bebek tıp literatürüne girebilir! Doktorlar şaşkın

Görüntüsü olay olmuştu! Dilara yine gözaltına alındı

Görüntüsü olay olmuştu! Dilara yine gözaltına alındı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
'İşsizlikten bunaldım' diye not bırakıp intihar etti

Not bırakıp intihar etti! Her satırı yürekleri sızlattı

Gençlere selam verdi, sonrasında dehşeti yaşadı!

Gençlere selam verdi, sonrasında dehşeti yaşadı!

Uymaz ailesinin büyük dramı! 'Benim cenazem de çıkacak göreceksiniz'

Uymaz ailesinin büyük dramı! 'Cenazem çıkacak göreceksiniz'

Eşi ve kızı öldürülen İsmail Güzel cinayet gününü anlattı

Anneyi öldürdü, kızını kaçırarak boş araziye götürdü...

Oğlunu pompalı tüfekle öldürdü! Nedeni akılalmaz...

Oğlunu pompalı tüfekle öldürdü! Nedeni akılalmaz...

Korkunç! Evden kaçan gençler kollarını kesmiş halde bulundu

Evden kaçan gençler bu halde bulundu! 'Gidin, canımız acımıyor'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.