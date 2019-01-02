Kayıp iş adamının ölü bulunması

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, başından tabancayla vurularak öldürülen ve cesedi makilik alanda bulunan iş adamı Ali Özdemir'in ölümüne ilişkin açılan davanın görülmesine başlandı.

Bodrum Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar M.Ö. eski kayınpederi A.S. ve tutuksuz yargılanan K.S, F.S. ve İ.A. ile maktulün yakınları ile taraf avukatları katıldı.

Duruşmada savunma yapan tutuklu sanık M.Ö, Özdemir ile 2006 yılında tanıştıklarını ve ailecek görüşmeye başladıklarını söyledi.

Özdemir'in eşinden ayrıldığını ve daha sık görüşmeye başladıklarını belirten Ö, "Ali, 2016 yılında ben ve eşimin ikamet ettiği evde kalmaya başladı. 2-3 günde bir bizde kalıyordu. Ali'ye, Bitez'de açacağı işletme için maddi yardımda da bulunmuştum, bu parayı daha sonra geri aldım." dedi.

Boşandığı eski eşinin telefonunda Özdemir'e yolladığı bazı uygunsuz fotoğraflara rastladığını, durumu eşinin babasına iletmeye karar verdiğini anlatan sanık, "Eşimin babasına fotoğrafları gösterdim. Eşim ve kardeşi sabah Turgutreis'te kahvaltıya gittiler. Ben de yine evde kalan Ali'yi uyandırarak, eşimle arasında olan ilişkiyi söyledim. Yumruklaşmaya başladık. Yerde elime gelen silahı korkutmak amacıyla doğrulttum. Yakın mesafe olduğu için tabanca ateş aldı ve vuruldu." diye konuştu.