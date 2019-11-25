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Kayıp iş insanı, çayda ölü bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.11.2019 15:41 | Son Güncelleme

KARABÜK’te, dün akşam saatlerinden itibaren kendisinden haber alınmayan iş insanı Ertuğrul Gazi Yıldız (52), çayda suya gömülen otomobilde boğulmuş olarak bulundu.

Bülent DİKTEPE/KARABÜK,(DHA)- KARABÜK’te, dün akşam saatlerinden itibaren kendisinden haber alınmayan iş insanı Ertuğrul Gazi Yıldız (52), çayda suya gömülen otomobilde boğulmuş olarak bulundu. İş insanın son olarak arkadaşını arayarak, “Beni buradan kurtar” dediği öğrenildi.
Karabük’te demir ve çelik üreten bir haddehanenin sahibi olan Ertuğrul Gazi Yıldız, dün saat 16.00 sıralarında Kastamonu’nun Araç ilçesinde atıl vaziyette devraldığı bir akaryakıt istasyonunu yerinde incelemek için 34 RM 6068 plakalı otomobiliyle yola çıktı. Akşam saatlerinde Karabük’e geri dönmek için yola çıkan Yıldız, cep telefonundan aradığı arkadaşına ‘Beni buradan kurtar’ dedikten sonra bir daha kendisinden haber alınamadı.
ÇAYA DEVRİLEN OTOMOBİLDE ÖLÜ BULUNDU
Yıldız’ın yakınlarının ihbarı üzerine jandarma ve polis ekipleri çalışma başlattı. Ertuğrul Gazi Yıldız’ın Araç Çayı kenarında bulunan bir dinlenme tesisinde mola verdikten sonra otomobiline binip uzaklaştığı tespit edildi. Bölgede yapılan çalışmalar sonrası Yıldız’ın otomobili saat 14.00 sıralarında çayda suyun içinde bulundu. Emniyet kemeri takılı olan Yıldız’ın boğularak otomobilinin içerisinde öldüğü belirlendi. Yıldız’ın cesedi otomobille birlikte vinç yardımıyla sudan çıkarıldı.
Evli 2 çocuk babası Ertuğrul Gazi Yıldız’ın cesedi yapılan incelemelerin ardından Safranbolu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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