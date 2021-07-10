Kayıp iş insanının fidye için kaçırıldığı ortaya çıktı

Merkezefendi ilçesi Gerzele Mahallesi’nde yaşayan tekstil fabrikası sahibi Ömer Aldırmaz, perşembe akşamı iş görüşmesi yapmak için Tavas ilçesine gitti. Yakınları, eve geri dönmeyen Aldırmaz'dan haber alamayınca durumu polise bildirdi. İhbar üzerine arama çalışması başlatan ekipler, Aldırmaz'a ait aracı Gürlek Mahallesi yakınlarında terk edilmiş buldu.

Yapılan araştırmada Aldırmaz'ın kaçırıldığı belirlendi. Ömer Aldırmaz'ın zorla tutulduğu yeri tespit eden polis, dün operasyon yaptı. Aldırmaz kurtarılırken, olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki sorgularının sürdüğü bildirildi.

ELLERİ VE AYAKLARI BAĞLANIP BAGAJDA KAÇIRILMIŞ

Denizli'de, 1'i kadın 3 kişi tarafından fidye istemek amacıyla kaçırılan ve polisin düzenlediği operasyonla kurtarılan tekstil fabrikası sahibi Ömer Aldırmaz (49), ilk ifadesinde, elleri ve ayakları bağlanıp, gözleri kapatılarak, aracın bagajında kaçırıldığını söyledi. Aldırmaz'ın, minibüsünün terk edilmiş bulunmasının ardından kaçırma olayının tespit edildiği öğrenildi. İl Emniyet Müdürlüğü, Aldırmaz'ı bulmak ve kurtarmak için başta Cinayet Bürosu ekipleri olmak üzere konularında uzman özel ekip oluşturdu. Özel ekip, önce Aldırmaz'ın kaybolduğu Tavas ilçesinin Nikfer Mahallesi’nde araştırmalarına başladı. Yol boyunca tüm güvenlik kamerası kayıtları incelendi. Yapılan çalışmalarda Aldırmaz'ın, Çal ilçesinin İsabey Mahallesi’nde bağ evinde zorla tutulduğu belirlendi. Operasyon düzenleyen polis ekipleri, Aldırmaz'ı kurtarırken, şüphelileri de gözaltına aldı.

'5 SAAT BAGAJDA TUTULDUM'

Kaçıran kişiler tarafından darbedilen Ömer Aldırmaz'ın, polise verdiği ilk ifadesinde, "Bir iş yatırımı için Nikfer Mahallesi’ne gitmiştim. Bu sırada üzerime atlayan kişiler ellerimi arkadan kelepçeledi, ayaklarımı da bağladılar sonra gözlerimi de kapattıktan sonra beni bir aracın bagajına taşıdılar. Gece boyunca yaklaşık 5 saat bagajda tutuldum. Nereye gittiğimizi anlamadım. Bir eve götürdüler, neresi olduğunu bilmiyordum. Ellerim ve ayaklarım bağlıyken polisin seslerini duydum. Beni neden kaçırdıklarını bilmiyorum" dediği öğrenildi.

DHA

