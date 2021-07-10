HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kayıp iş insanının fidye için kaçırıldığı ortaya çıktı

Kayıp iş insanının fidye için kaçırıldığı ortaya çıktı

10.07.2021 16:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizli'de iş görüşmesine gittikten sonra haber alınamayan, minibüsü ise terk edilmiş olarak bulunan iş insanı Ömer Aldırmaz'ın (49) fidye için kaçırıldığı ortaya çıktı. Aldırmaz, polis operasyonuyla kurtarılırken, olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı. Aldırmaz, ilk ifadesinde, elleri ve ayakları bağlanıp, gözleri kapatılarak, aracın bagajında kaçırıldığını söyledi.

Kayıp iş insanının fidye için kaçırıldığı ortaya çıktı

Merkezefendi ilçesi Gerzele Mahallesi’nde yaşayan tekstil fabrikası sahibi Ömer Aldırmaz, perşembe akşamı iş görüşmesi yapmak için Tavas ilçesine gitti. Yakınları, eve geri dönmeyen Aldırmaz'dan haber alamayınca durumu polise bildirdi. İhbar üzerine arama çalışması başlatan ekipler, Aldırmaz'a ait aracı Gürlek Mahallesi yakınlarında terk edilmiş buldu.

Yapılan araştırmada Aldırmaz'ın kaçırıldığı belirlendi. Ömer Aldırmaz'ın zorla tutulduğu yeri tespit eden polis, dün operasyon yaptı. Aldırmaz kurtarılırken, olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki sorgularının sürdüğü bildirildi.

ELLERİ VE AYAKLARI BAĞLANIP BAGAJDA KAÇIRILMIŞ

Denizli'de, 1'i kadın 3 kişi tarafından fidye istemek amacıyla kaçırılan ve polisin düzenlediği operasyonla kurtarılan tekstil fabrikası sahibi Ömer Aldırmaz (49), ilk ifadesinde, elleri ve ayakları bağlanıp, gözleri kapatılarak, aracın bagajında kaçırıldığını söyledi. Aldırmaz'ın, minibüsünün terk edilmiş bulunmasının ardından kaçırma olayının tespit edildiği öğrenildi. İl Emniyet Müdürlüğü, Aldırmaz'ı bulmak ve kurtarmak için başta Cinayet Bürosu ekipleri olmak üzere konularında uzman özel ekip oluşturdu. Özel ekip, önce Aldırmaz'ın kaybolduğu Tavas ilçesinin Nikfer Mahallesi’nde araştırmalarına başladı. Yol boyunca tüm güvenlik kamerası kayıtları incelendi. Yapılan çalışmalarda Aldırmaz'ın, Çal ilçesinin İsabey Mahallesi’nde bağ evinde zorla tutulduğu belirlendi. Operasyon düzenleyen polis ekipleri, Aldırmaz'ı kurtarırken, şüphelileri de gözaltına aldı.

'5 SAAT BAGAJDA TUTULDUM'

Kaçıran kişiler tarafından darbedilen Ömer Aldırmaz'ın, polise verdiği ilk ifadesinde, "Bir iş yatırımı için Nikfer Mahallesi’ne gitmiştim. Bu sırada üzerime atlayan kişiler ellerimi arkadan kelepçeledi, ayaklarımı da bağladılar sonra gözlerimi de kapattıktan sonra beni bir aracın bagajına taşıdılar. Gece boyunca yaklaşık 5 saat bagajda tutuldum. Nereye gittiğimizi anlamadım. Bir eve götürdüler, neresi olduğunu bilmiyordum. Ellerim ve ayaklarım bağlıyken polisin seslerini duydum. Beni neden kaçırdıklarını bilmiyorum" dediği öğrenildi.

DHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tek seferde servet doğurdu! "İnanamadık, saydık"Tek seferde servet doğurdu! "İnanamadık, saydık"
PARTNERCamdaki Kız'ın Tako'su, sevgilisine atılan çirkin mesajları ifşa ettiCamdaki Kız'ın Tako'su, sevgilisine atılan çirkin mesajları ifşa etti
Öldürüp sosyal medyada taziye mesajı paylaşmış!Öldürüp sosyal medyada taziye mesajı paylaşmış!
Anahtar Kelimeler:
Denizli
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Dubai'deki gökdelende soyunan kadınlardan yeni skandal!

Dubai'deki gökdelende soyunan kadınlardan yeni skandal!

Yoğunluk artıyor! Her gün onlarca kişi geliyor

Yoğunluk artıyor! Her gün onlarca kişi geliyor

Seksi kalça dansı! Takipçilerini şaşı etti

Seksi kalça dansı! Takipçilerini şaşı etti

Camdaki Kız'ın Tako'su sevgilisine atılan çirkin mesajları ifşa etti! "Gerçekten aşıksan tüm Türkiye beni..."

Camdaki Kız'ın Tako'su sevgilisine atılan çirkin mesajları ifşa etti! "Gerçekten aşıksan tüm Türkiye beni..."

Köpeği tek seferde 15 yavru doğurdu

Köpeği tek seferde 15 yavru doğurdu

Haiti'de kaos! Ülkeden gelen fotoğraflar dehşete düşürdü

Haiti'de kaos! Ülkeden gelen fotoğraflar dehşete düşürdü

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Sosyal medyadan tepki yağdı! Valilikten açıklama

Sosyal medyadan tepki yağdı! Valilikten açıklama

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Doktorunun cinsel ilişkiyi yasaklamasıyla kabus başladı

Doktorunun cinsel ilişkiyi yasaklamasıyla kabus başladı

Tarifeli uçak polemiği büyüyor!

Tarifeli uçak polemiği büyüyor!

Rus savaş uçakları havalandı haberini alınca...

Rus savaş uçakları havalandı haberini alınca...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.