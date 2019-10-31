HABER

Kayıp işletmeci, 8 ay sonra bağ evi bahçesinde gömülü bulundu (2)- Yeniden

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.10.2019 22:11 | Son Güncelleme

Sn.

Sn. Yazı İşleri Müdürlerinin dikkatine, 'Kayıp işletmeci, 8 ay sonra bağ evi bahçesinde gömülü bulundu' başlıklı haberimizi kaynağından alınan yeni bilgiler ile düzelterek tekrar geçiyoruz.

YENİDEN

----------------------------------

KIRKLARELİ, (DHA)- TEKİRDAĞ'da, 8 aydır kayıp olan kafeterya işletmecisi Bülent Gören'in (47), sevgilisi ve onun kardeşi tarafından öldürüldüğü ve cesedinin Kırklareli'nin Babaeski ilçesindeki Nadırlı köyünde bağ evinin bahçesinde gömüldüğü belirlendi. Polis, bahçede yaptığı aramada Gören'in cesedini buldu.
Tekirdağ sahilinde kafeterya işletmeciliği yapan Bülent Gören, 8 ay önce kayboldu. Ailesi ve yakınlarının kayıp başvurusunda bulunduğu işletmeci tüm aramalara rağmen bulunamadı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaptığı çalışmada, Gören'in yakınlarının ifadelerini başvurdu. Polis, çelişkili ifadeler veren Bülent Gören'in eşi ve Gören'in isimleri henüz öğrenilemeyen sevgilisi ile onun kardeşini gözaltına aldı. Şüphelilerden sevgili ve onun kardeşi Gören'i öldürdüklerini ve Kırklareli'nin Babaeski ilçesine bağlı Nadırlı köyünde bulunan bir bağ evinin bahçesine gömdüklerini itiraf etti. Polis, gösterilen bağ evi bahçesinde yaptığı aramada Gören'in cesedine ulaştı. Gören'in cesedi İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Olayla ilgili gözaltına alınan 3 kişinin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

FOTOĞRAFLI

Artık adrenalin tutkunlarının da yeni adresi! Doğasıyla göz kamaştırıyor Artık adrenalin tutkunlarının da yeni adresi! Doğasıyla göz kamaştırıyor
Tartıştığı oğlunu göğsünden bıçakladıTartıştığı oğlunu göğsünden bıçakladı
Dernek başkanı ve muhtar cinayeti şüphelileri adliyede (2)Dernek başkanı ve muhtar cinayeti şüphelileri adliyede (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yaşadıkları sıkıntıya çare arıyorlardı

Yaşadıkları sıkıntıya çare arıyorlardı

İmamoğlu balık-ekmek tartışmasına son noktayı koydu

İmamoğlu balık-ekmek tartışmasına son noktayı koydu

Sevgilisinin kucağına atladı! Dalga geçti

Sevgilisinin kucağına atladı! Dalga geçti

Eski CHP milletvekili Eren Erdem için tahliye kararı!

Eski CHP milletvekili Eren Erdem için tahliye kararı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken çağrı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken çağrı!

İBB'de müdür, memur olarak atandı

İBB'de müdür, memur olarak atandı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Erdoğan ev sahipliği yaptı! 29 Ekim resepsiyonunda dikkat çeken isim

Erdoğan ev sahipliği yaptı! 29 Ekim resepsiyonunda dikkat çeken isim

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Pentagon'dan 'YPG/PKK' iddialarına yalanlama

Pentagon'dan 'YPG/PKK' iddialarına yalanlama

Kahreden haber! Bakanlık duyurdu

Kahreden haber! Bakanlık duyurdu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Türkiye ile ABD arasında kritik görüşme!

Türkiye ile ABD arasında kritik görüşme!

Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı! MPİ 31 Ekim 2019 Süper Loto çekiliş sonuçları sorgula

Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı!

Eski CHP Milletvekili Eren Erdem cezaevinden çıktı! İşte ilk fotoğraflar

Eren Erdem cezaevinden çıktı! İşte ilk fotoğraflar

Eminönü'ndeki balıkçılar yürütmeyi durdurma kararı için mahkemeye başvurdu

Eminönü'ndeki balıkçılar yürütmeyi durdurma kararı için mahkemeye başvurdu

Son dakika! Fransa Ankara Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı

Türkiye-Fransa geriliminde yeni perde!

Meteoroloji'den Doğu Anadolu'da sağanak ve kar yağışı uyarısı

Meteoroloji'den Doğu Anadolu'ya kar uyarısı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.