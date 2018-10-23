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Kayıp Japon gazeteci Hatay'da

YAŞAM HABERLERİ  | 23.10.2018 20:52 | Son Güncelleme

 KAÇAK yollarla girdiği Suriye’de, 2015 yılında  kaçırılan kayıp Japon gazeteci Hatay'a getirildi.

Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI (Hatay), (DHA)- KAÇAK yollarla girdiği Suriye’de, 2015 yılında kaçırılan kayıp Japon gazeteci Hatay'a getirildi.
Hatay'a getirilen ve nerede olduğu açıklanmayan gazetecinin kayıp Yasuda Jumpei Yamamato olup olmadığı araştırılıyor. Japon gazeteciyle ilgili Hatay Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi:
"23 Ekim 2018 Salı günü üzerinde tanıtma kartı bulunmayan ve Japon vatandaşı olduğunu belirten bir şahıs, güvenlik ve istihbarat birimlerinin koordinesinde ülkemize getirilmiştir. Şahsın 2015 yılında kaçak yollarla girdiği Suriye’de kaçırılan kayıp Japon basın mensubu Yasuda Jumpei Yamamato olup olmadığının tespit için Japon makamlarından teyit beklenmektedir."

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