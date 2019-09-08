Kayıp Kader Buse'nin babası: Üniversiten başlayacak, gel de okuluna başla

Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), (DHA) - ANTALYA'nın Kemer ilçesinde, 227 gün önceki hortum felaketinde kaybolan Kader Buse Acar'ın (20) babası Ahmet Acar, sosyal medya hesabından, 'Eylül geldi. Üniversiten başlayacak. Gel de okuluna başla be babişim' paylaşımında bulundu.

Kemer'de 24 Ocak'ta meydana gelen hortum felaketinde, annesi Ayla Akkın Acar'ın kullandığı otomobilin dereye düşmesi sonucu kaybolan üniversite öğrencisi Kader Buse Acar'ın izine, 227 gündür rastlanılamadı. Arama çalışmaları zaman zaman sürdürülürken, acılı baba Ahmet Acar'ın sosyal paylaşım sitesi Facebook'taki hesabından yazdıkları yürek burkuyor. Baba Acar, kızına yönelik yaptığı duygusal paylaşımında, altına duyarlı dedektör kullanılarak, arama yapılmasını ve artık dere yatağı ile ilgili umutlarının bitmesini istedi. Ahmet Acar paylaşımında, şunları kaydetti:

'Biricik babişim gel bitsin bu kabus. Karadeniz gezimizde jandarmanın arabasına 'dur' demiştin ya. Annen de fotoğrafımızı çekiyordu. 28 Ağustos 2018'de. Öğlene doğru. Bıraktın mı babişini? Eylül geldi. Üniversiten başlayacak. Gel de okuluna başla be babişim. 7 ay bitti yavrum. 225 gün geçti. Nerelerdesin? İyi misin babişim? Özledim üçümüzün yemeğe gittiğimiz günleri. Biz kiminle yemeğe gideceğiz sen olmayınca? Sensiz olmuyor babişim. Devletimizden altına duyarlı dedektör istiyoruz. Boynunda 3 tane altın kolye. 18 Ocak 2019'da doğum gününde Kemer'den aldığım altın bileklik. Dereden umudumuzu bitsin istiyoruz. Yaklaşık bir aydır iletişime geçmeye çalışıyoruz. Ama negatif. Biz kendi imkanlarımızla arıyoruz, kazdığımız yerlerde dedektörle aramalarımızda demir çıkıyor. Devletimizden altına duyarlı dedektör teminini istiyoruz.'