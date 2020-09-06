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Kayıp kadın için seferber oldular

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.09.2020 15:47 | Son Güncelleme

Muğla’nın Menteşe ilçesi Yemişendere Mahallesi’nde 3 gündür kayıp olan 56 yaşındaki kadını arama çalışmaları sürüyor.56 yaşındaki Şevkinaz Zencir, 3 gün önce sabah saat 07.00 sıralarında evden ayrıldı ve kendisinden bir daha haber alınamadı.

Muğla’nın Menteşe ilçesi Yemişendere Mahallesi’nde 3 gündür kayıp olan 56 yaşındaki kadını arama çalışmaları sürüyor.
56 yaşındaki Şevkinaz Zencir, 3 gün önce sabah saat 07.00 sıralarında evden ayrıldı ve kendisinden bir daha haber alınamadı. Aile tarafından jandarmaya yapılan başvuru sonrası AFAD ve jandarma ekipleri arama çalışması başlattı. Yapılan arama çalışmalarından sonuç alınamayınca AKUT, Jandarma Komando, UMKE ve gönüllerden oluşan ekip de arama çalışmasına katıldı. Kayıp Şevkinaz Zencir’i arama çalışmalarına jandarma iz takip köpekleri de destek verirken, çobanlık yaptığı öğrenilen 56 yaşındaki kadını sık çam ormanları ile kaplı alanda arama çalışmaları devam ediyor. Ekipler zaman zaman drone eşliğinde arama çalışmasını sürdürürken, şu ana kadar bir sonuç alınamadığı açıklandı.

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