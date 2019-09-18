HABER

Kayıp kadın ölü bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.09.2019 15:23 | Son Güncelleme

Zonguldak'ta kayıp olarak aranan 55 yaşındaki kadının cesedine, evine 200 metre uzaklıktaki ormanlık alanda ulaşıldı

Zonguldak'ta 5 gündür kayıp olarak aranan kadın ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Yeni Mahalle Dilektepe Sokağı'nda eşiyle yaşayan 5 çocuk annesi Sultan Biryan (55), 14 Eylül'de evinden ayrıldı.

Biryan'ın geri dönmemesi üzerine yakınları, durumu polis ve AFAD ekiplerine bildirdi.

AFAD ekiplerince, Biryan'ın evinin çevresinde 2 kilometrelik alanda dedektör köpeklerin katılımıyla drone destekli arama yapıldı.

Çalışma sonucu kadının cesedi, evine 200 metre uzaklıktaki ormanlık alanda üzerine çalı örtülü şekilde bulundu.

İncelemenin ardından ceset, Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Sultan Biryan'ın kesin ölüm sebebinin otopsinin ardından belirleneceği öğrenildi.

Öte yandan Biryan'ın yakınları ve komşularının, cesedin cenaze aracına konulduğu sırada sırada gözyaşlarına hakim olamadığı görüldü.

Murat Biryan, gazetecilere yaptığı açıklamada, eşini en son 14 Eylül'de gördüğünü belirterek, "Çarşıya gitti sandık ve gelir diye düşündük. Akşam düğüne gittik, geldiğimizde yine yoktu. Evin çevresinde araştırdık, terlikleri kestane ağacının dibindeydi." diye konuştu.

Cinayet ihtimali üzerinde duran polis ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını inceledi ve mahalledeki vatandaşların ifadesine başvurdu.

Ormanda kaybolan turist bakın nerede bulundu!Ormanda kaybolan turist bakın nerede bulundu!
Fuhuş çetesinin 'Hayalet' lakaplı kadın lideri yakalandıFuhuş çetesinin 'Hayalet' lakaplı kadın lideri yakalandı
Fotoğraflar // Tuzla'da yangında patlamaFotoğraflar // Tuzla'da yangında patlama
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
cinayet kadın şüpheli ölüm Zonguldak

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'dan rektör atamalarıyla ilgili flaş açıklama

Erdoğan'dan rektör atamalarıyla ilgili flaş açıklama

İran'dan petrol rafinerisi saldırısı açıklaması

İran'dan petrol rafinerisi saldırısı açıklaması

Mini eteği olay oldu! Alişan tepki gösterdi

Mini eteği olay oldu! Alişan tepki gösterdi

Şampiyonlar Ligi'ne Cüneyt Çakır damgası

Şampiyonlar Ligi'ne Cüneyt Çakır damgası

Yeni komando birlikleri sahaya indi

Yeni komando birlikleri sahaya indi

İsrail'de seçimlerde sürpriz!

İsrail'de seçimlerde sürpriz!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Bakan Soylu 'pejmürde ederiz' demişti! İlk kez buluştular

Bakan Soylu 'pejmürde ederiz' demişti! İlk kez buluştular

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Suriye-Türkiye sınırında bombalı terör saldırısı! Çok sayıda ölü var

Suriye-Türkiye sınırında bombalı terör saldırısı! Çok sayıda ölü var

İstanbul'da korkunç olay! Böyle bulundu

İstanbul'da korkunç olay! Böyle bulundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Fuhuş çetesinin Rus uyruklu kadın lideri 'Hayalet' yakalandı

Fuhuş çetesinin Rus uyruklu kadın lideri 'Hayalet' yakalandı

Adalet Bakanı Gül’den çok sert ‘FETÖ’ tepkisi!

Bakan Gül, ilk kez bu kadar sert konuştu!

Son dakika: Tuzla'da yangın paniği! Sabiha Gökçen Havalimanı yakınında dumanlar yükseliyor

Tuzla'da yangın paniği!

99/4 Kasım celbi askerlik yerleri ne zaman belli olacak?

Kasım celbi askerlik yerleri ne zaman belli olacak?

Hatay'da dehşet! Ölü ve yaralılar var

Hatay'da dehşet! Ölü ve yaralılar var

Son dakika! MSB duyurdu: Yeni komando birlikleri sahaya indi

Yeni komando birlikleri sahaya indi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.