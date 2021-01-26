Kayıp kadın ormanlık alanda bulundu

Karabük’te kayıp ilanı verilen alzaymır hastası yaşlı kadın ormanlık alanda yürürken bulundu.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı tarafından Karabük’ün Safranbolu ilçesi Toprakcuma köyünde mevkisinde yapılan devriye faaliyeti esnasında, ormanlık alanda tek başına yürüyen yaşlı bir kadın görüldü. Jandarma ekipleri tarafından muhafaza altına alınan yaşlı kadının il merkezi Beşbinevler Mahallesi’nde kaybolan alzaymır hastası N.K. (74) olduğu tespit edildi.

Sağlık kontrolünden geçirilen yaşlı kadının durumunun iyi olduğunun anlaşılmasının ardından ailesine teslim edildi.

