HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kayıp kadın ormanlık alanda bulundu

Kayıp kadın ormanlık alanda bulundu

26.01.2021 15:30 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karabük’te kayıp ilanı verilen alzaymır hastası yaşlı kadın ormanlık alanda yürürken bulundu.Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı tarafından Karabük’ün Safranbolu ilçesi Toprakcuma köyünde mevkisinde yapılan devriye faaliyeti esnasında, ormanlık alanda tek başına yürüyen yaşlı bir kadın görüldü.

Karabük’te kayıp ilanı verilen alzaymır hastası yaşlı kadın ormanlık alanda yürürken bulundu.
Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı tarafından Karabük’ün Safranbolu ilçesi Toprakcuma köyünde mevkisinde yapılan devriye faaliyeti esnasında, ormanlık alanda tek başına yürüyen yaşlı bir kadın görüldü. Jandarma ekipleri tarafından muhafaza altına alınan yaşlı kadının il merkezi Beşbinevler Mahallesi’nde kaybolan alzaymır hastası N.K. (74) olduğu tespit edildi.
Sağlık kontrolünden geçirilen yaşlı kadının durumunun iyi olduğunun anlaşılmasının ardından ailesine teslim edildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Genç kız dehşeti yaşadı! 18 yaşından küçük sevgilisini... Genç kız dehşeti yaşadı! 18 yaşından küçük sevgilisini...
Özge Mumcu Aybars'ın paylaşımı dikkat çektiÖzge Mumcu Aybars'ın paylaşımı dikkat çekti
63 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 63?63 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 63?

En Çok Okunan Haberler

Habertürk spikeri şaşkınlığını gizleyemedi

Habertürk spikeri şaşkınlığını gizleyemedi

Cumhurbaşkanlığı'ndan flaş Volkswagen kararı!

Cumhurbaşkanlığı'ndan flaş Volkswagen kararı!

Bahçeli'den 'Gülnaz Şırınga' açıklaması

Bahçeli'den 'Gülnaz Şırınga' açıklaması

Sevgilisine dehşeti yaşattı, her saniyesini kaydetti

Sevgilisine dehşeti yaşattı, her saniyesini kaydetti

Yasak Elma'ya damga vuran yatak sahnesi!

Yasak Elma'ya damga vuran yatak sahnesi!

Erdoğan açık ara önde, Demirtaş ve Babacan dikkat çekiyor

Erdoğan açık ara önde, Demirtaş ve Babacan dikkat çekiyor

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Herkes memleketinde yaşasa en kalabalık il hangisi olurdu?

Herkes memleketinde yaşasa en kalabalık il hangisi olurdu?

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

148 TL'lik hesaba 10 bin TL bahşiş bıraktı

148 TL'lik hesaba 10 bin TL bahşiş bıraktı

İstanbul'a kar ne zaman yağacak?

İstanbul'a kar ne zaman yağacak?

Özlem Gürses, sosyal medyayı salladı

Özlem Gürses, sosyal medyayı salladı

Diğer Haberler

Muğla'da sahilde bulunan cesedin sır perdesi aralandı

Sahilde bulunan cesedin sır perdesi aralandı

Bursa'da panik anları! Şiddetli lodos çatıyı uçurdu

Bursa'da panik anları

Sarıyer’de feci kaza: 1 ölü

Sarıyer’de feci kaza!

Adana'nın koronavirüs haritasında şaşırtan görüntü

Adana'nın koronavirüs haritasında şaşırtan görüntü

Çocuk istismarı içerikleri sattığı belirlenen şüpheli yakalandı

Çocuk istismarı içerikleri sattığı belirlenen şüpheli yakalandı

Malatya'da korkunç olay: Tartıştığı eşiyle görüntülü görüşme yapıp intihar etti

Tartıştığı eşiyle görüntülü görüşme yapıp intihar etti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.