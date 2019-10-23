Kayıp kadını, eşinin yakarak öldürdüğü ortaya çıktı

İsmet KÖZELO-Muhammed KISIR/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de geçen yıl 10 Haziran'da kayıp ihbarı yapılan Fatma Birgül Yalçınkaya'yı (52), televizyon programlarına çıkıp, eşinin bulunmasını isteyen emekli belediye işçisi Osman Yalçınkaya'nın (59) yakarak öldürdüğü ortaya çıktı. Gözaltına alınan Osman Yalçınkaya, adliyeye sevk edildi.

Merkez Kocasinan ilçesi Ahi Evran mahallesinde oturan Osman Yalçınkaya, geçen yıl 10 Haziran'da polis merkezine giderek, 3 çocuğunun annesi alzheimer hastası eşi Fatma Birgül Yalçınkaya'nın kaybolduğu ihbarını yaptı. Osman Yalçınkaya ve yakınları ile polisin yaptığı aramalarda Fatma Birgül Yalçınkaya, bulunamadı. Osman Yalçınkaya, eşini bulabilmek için televizyon programlarına da çıktı. Müge Anlı'nın programına çıkan Osman Yalçınkaya, eşinin kaybolduğunu, görenlerin polise ihbarda bulunmasını isteyerek gözyaşı döktü.

KEMİKLER, KAYIP KADININ ÇIKTI

Bu arada mahalle sakinleri, 28 Temmuz'da kentsel dönüşüm kapsamında yer alan metruk binaların bulunduğu alanda kemikler buldu. İhbar üzerine polis ekipleri, ortaya çıkan kemikleri incelemek üzere kriminal merkeze götürdü. Yaklaşık 9 ay sonra çıkan DNA incelemesi sonucunda kemiklerin Fatma Birgül Yalçınkaya'ya ait olduğu belirlendi.