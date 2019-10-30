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Kayıp kadının cesedi 4 gün sonra nehirde bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.10.2019 08:45 | Son Güncelleme

Adana'nın Ceyhan ilçesinde 4 gün önce kaybolan genç kadının cesedi Ceyhan Nehrinde bulundu.

Kayıp kadının cesedi 4 gün sonra nehirde bulundu

Edinilen bilgiye göre, Büyükmangıt Mahallesinde meydana gelen olayda, 38 yaşındaki Fatma Efe, 26 Ekim Cumartesi günü sabah çıktığı evine geri dönmedi. Bunun üzerine aile polise kayıp başvurusunda bulundu. Yapılan aramalara rağmen genç kadın bir türlü bulunamadı. Dün akşam saatlerinde ise Büyükmangıt Mahallesi Ceyhan Nehrinde su yüzeyinde bir kadın cesedi olduğu ihbarı üzerine bölgeye polis ekibi sevk edildi. Genç kadının cesedinin çıkartılması için su altı polis ekipleri de olay yerine geldi. Su altı polisleri nehre girerek kadının cesedini çıkardı. Yapılan incelmede cesedin kayıp Fatma Efe'ye ait olduğu saptadı. Kadının cesedi otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.

Genç kadının Ceyhan Nehri'ne atlayarak intihar etmiş olabileceği üzerine duruluyor.

(İHA)

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adana Ceyhan kayıp kadın

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