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Kayıp kadının cesedi bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 23.12.2018 12:59 | Son Güncelleme

ŞANLIURFA'nın Akçakale ilçesinde, 3 gündür kayıp olan Suriye uyruklu Meryem Elabid'in (85), sulama kanalında cesedi bulundu.

Kayıp kadının cesedi bulundu

Hadi KURT/AKÇAKALE (Şanlıurfa), (DHA) - ŞANLIURFA'nın Akçakale ilçesinde, 3 gündür kayıp olan Suriye uyruklu Meryem Elabid'in (85), sulama kanalında cesedi bulundu.
Akçakale ilçe merkezinde yakınları ile yaşayan Suriye uyruklu Meryem Elabid, cuma günü evden çıktı. Yakınlarına Suriye'ye gideceğini söylediği öğrenilen ve akli dengesi bozuk olan kadın dönmeyince, yakınları tarafından arama çalışması başlatıldı. Yapılan aramalardan sonuç alamayan yakınları güvenlik güçlerinden yardım istedi. Arama çalışması başlatan jandarma, bu sabah sınır hattındaki sulama kanalında bir kadın cesediyle karşılaştı. Yapılan incelemede öldüğü saptanan kadının cesedi otopsi için Akçakale Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Burada yapılan incelemede cesedin, 3 gündür aranan Meryel Elabid'e ait olduğu anlaşıldı.
Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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Kayıp kadının cesedi bulunduKayıp kadının cesedi bulundu

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